Marzialetti: "Decontribuzione del 30% anche per il Distretto del Cappello "

"Le aziende del Distretto del Cappello, alla luce degli ultimi dati che vedono il settore accusare gli effetti delle cresi, devono poter usufruire della decontribuzione del 30%". Sono le parole di Paolo Marzialetti, presidente nazionale settore cappello della Federazione TessiliVari, che torna a commentare la questione dopo l’ordine del giorno presentato alla Camera dai rappresentanti di Forza Italia. Una battaglia che il presidente del settore cappello di TessiliVari, sostiene con forza da tempo.

"Stiamo affrontando un momento di difficoltà che pesa sulle aziende del Distretto del Cappello – spiega Marzialetti -. A partire dalla mancata inclusione nella Zes (Zona Economica Speciale), poi divenuta Unica Nazionale, riconosciuta per le regioni del sud fino all’Abruzzo, includendo i Comuni della Bonifica del Tronto, tralasciando inspiegabilmente tutti quelli ricadenti nel cratere sismico. Condizioni che avrebbero creato un evidente svantaggio competitivo a carico di tutte le aziende dei nostri distretti produttivi marchigiani, ancor più evidente in questo momento così difficile.

Chiedemmo misure compensative al Commissario straordinario per la ricostruzione senatore Guido Castelli, che ha iniziato a mettere a disposizione alcune di queste misure anche per le aziende del cratere sismico e lo ringraziamo. Però per garantire la competitività del nostro distretto, è indispensabile la decontribuzione al 30%. Va dunque in questa direzione, da noi indicata da tempo, l’Ordine del giorno fatto approvare il 30 dicembre scorso alla Camera, dai Deputati da Forza Italia con in testa il Senatore Francesco Battistoni".