Marzialetti: "Le vie per agevolare le Marche"

"Le Marche è fuori dalla Zes, ma ci sono altre strade da percorrere per conferire alle nostre aziende quelle agevolazioni esistenti nelle regioni limitrofe". Questo il pensiero dell’imprenditore montapponese Paolo Marzialetti, nella veste di presidente settore abbigliamento di Confartigianato imprese per le provincie di Fermo, Ascoli e Macerata che in occasione della assemblea nazionale di Confartigianato, che si è tenuta nell’auditorium della Conciliazione a Roma, ha avuto modo di approfondire l’argomento con il Ministro per gli affari europei Fitto. "Il Ministro Fitto ha confermato che la questione Zes, come certificato dalla Comunità europea è ormai chiusa definitivamente – spiega Paolo Marzialetti – e le Marche sono fuori. Allo stesso tempo, mi ha rassicurato su fatto che insieme alla Regione Marche si sta cercando una soluzione alternativa alla Zes. Personalmente gli ho fatto notare che qualsiasi iniziativa compensativa per le Marche che non includesse la decontribuzione del 30%, di cui possono usufruire altre 8 regioni italiane che ricadono nella Zes Unica, sarebbe quasi del tutto inutile poiché non inficerebbe il vantaggio competitivo gratuito di cui possono beneficiare le nostre regioni limitrofe, a partire dall’Abruzzo, che riescono ad attrarre investimenti dei grandi brands del lusso, com’è accaduto nel caso di Brunello Cucinelli, che ha preferito spostarsi di pochi chilometri più a sud piuttosto che nelle vicine Marche, che erano a due passi da loro". Quella della Zes, è una richiesta che molti imprenditori, a partire dei principali Distretti, come quello del cappello e quello calzaturiero, sostengono con forza da tempo. "Speriamo che questa volta le nostre istituzioni regionali – continua Marzialetti - assieme a tutto il nostro sistema produttivo, riescano a formulare una proposta univoca e da tutti condivisa in modo tale che il Ministro Fitto e il Governo Meloni possano finalmente comporre una situazione che ci vede totalmente svantaggiati e competere simbolicamente con braccio legato dietro la schiena, nei confronti delle nostre regioni adiacenti, pur avendo anche noi dovuto affrontare, le crisi bancarie incluso il fallimento di Banca Marche, gli eventi sismici del 2016, la pandemia, gli effetti derivanti dai recenti conflitti bellici in Ucraina e nel Medio oriente".

Alessio Carassai