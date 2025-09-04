Marziali esulta:: "L’edizione più riuscita del torneo di Padel"

"E’ stata l’edizione del Torneo Internazionale di Padel più riuscita ma anche la più sofferta a causa del maltempo – dice Marco Marziali (Circolo OkSport) deus ex machina dell’unico evento regionale di questo calibro – che ci ha messo davanti a problemi che abbiamo superato brillantemente, anche grazie alla collaborazione con lo Zeta Club di Fermo (per l’utilizzo di campi al coperto dove sono state disputate diverse gare) e che ci hanno dato modo di appurare l’attaccamento nei confronti dell’evento da parte degli atleti (120 con un giro di oltre 200 persone al seguito) arrivati da ogni parte del mondo".

Nonostante la pioggia ci abbia messo lo zampino, costringendo a disputare le fasi finali delle gare femminili nell’impianto di Fermo, la qualità del torneo è stata altissima e la massiccia presenza di appassionati ne è stata la conferma. "Per le semifinali e finali maschili, è accaduto che gli atleti si sono accordati per giocarle comunque nel nostro circolo, organizzandosi di conseguenza, in segno di rispetto e di amicizia verso di noi. Una decisione che ci ha lusingato" commenta Marziali.

Straordinaria la presenza di pubblico che ha seguito il torneo internazionale, con un sold out in tribuna ma anche nei posti in piedi nelle finali. Tanti i complimenti della Federazione e dell’amministrazione. Vincitrici per le donne Martina Montesi e Maria Laura Ferreira (italo argentine), mentre tra i maschi gli spagnoli Guillermo Collado e Paul Hernandez.