Marzocca inaugura la stagione al teatro Italia

Il nuovo Teatro Italia di Montappone, dopo i lavori di riqualificazione è pronto ad ospitare il primo appuntamento della stagione culturale invernale. L’appuntamento è fissato per domani, 12 dicembre alle 21,15, per l’occasione a salire sul palco sarà il grande attore e comico italiano Marco Marzocca, con lo spettacolo ‘Chi me l’ha fatto fare. Marco Marzocca, comico, attore, autore con una lunga esperienza di vita artistica, cinema, teatro, radio, televisione, racconta senza filtri la sua vita, la trasformazione, gli inizi della sua carriera e tutte le sue più intime e personali esperienze al limite del paradossale: una vita comica, perché comico è il minimo comune denominatore di tutta la sua esistenza. In scena i suoi più famosi personaggi comici, il racconto esilarante della lunga formativa esperienza di ‘Distretto di Polizia’, l’incontro e l’amicizia con il suo mentore, il geniale Corrado Guzzanti, l’indimenticabile esperienza, non solo professionale ma soprattutto umana con il mitico Gigi Proietti. Un appuntamento con il pubblico che Marco Mazzocca ha preparato meditando da molto tempo con l’unico desiderio di condividere tutte le sue esperienze. Biglietti prenotabili al numero 0734-760426.

a.c.