Maschere e spettacoli Tre appuntamenti per grandi e piccoli

Musica, tradizioni e tanta sana allegria, il carnevale di Montegiorgio propone tre intensi appuntamenti. Si parte domani alle 21 nell’oratorio della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, nella frazione di Monteverde, dove lo staff ha organizzato il ‘Venerdì Grasso’, per l’occasione ci saranno bambini mascherati, degustazione di dolci e lo spettacolo di padre Gianfranco Priori, rettore del Santuario della Madonna dell’Ambro, noto come Frate Mago. Grazie alla collaborazione fra amministrazione, associazioni e Pro loco, si terranno due appuntamenti divenuti storici a Montegiorgio: venerdì 19 con inizio alle 14,30 prenderà il via il ‘Carnevale in Piazza’, sfileranno in piazza Matteotti i carri allegorici delle contrade con bambini al seguito, il tutto animato dai gruppo ‘Warsavia’ e ‘Live Sistem’, intorno alle 17 la giuria tecnica premierà le maschere e i gruppi. A chiudere la rassegna il 21 febbraio con inizio alle 15 nella palestra di Piane di Montegiorgio, si terrà ‘Maschere in Festa’, appuntamento dedicato ai più piccoli con l’animazione del gruppo ‘Fem Eventi’, lo spettacolo del Mago Caucciù sarà anche presente il food truck di Massi e Sonia.