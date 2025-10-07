‘Massa Fermana e i suoi tesori’ danno spettacolo

Nel teatrino parrocchiale di Massa Fermana, qualche giorno fa , è andato in scena uno spettacolo completo, sorprendente e di altissimo livello dal titolo ‘Massa Fermana e i suoi tesori’, organizzato all’interno della rassegna ‘Marche Storie’, che ha coinvolto il Comune di Massa Fermana, il Centro studi ‘Carlo Crivelli’ con il contributo di tanti ospiti: l’artista e illustratrice Cristina Lanotte, il musicista e compositore Lucio Matricardi, il poeta Franco Gennari, autore dei testi e, per l’occasione, voce recitante, assieme a Romina Vita, Giuliana Romanella e Maria Isabella Di Chiara, curatrice dell’evento insieme a Elisa Morresi. Una serata innovativa dedicata alle peculiarità di questo paese, vero scrigno di arte, cultura, tradizioni: dai morbidi colli al maestoso castello, dall’antico convento francescano alle preziose opere dei fratelli Carlo e Vittore Crivelli, dall’antica lavorazione della paglia ai mestieri d’una volta, alle personalità di grande rilievo culturale come Manlio Massini e Ada Natali. Il numeroso pubblico è stato catturato dalle suggestive scenografie realizzate al piano luminoso con la tecnica della ‘sand art’ dalla meravigliosa Cristina Lanotte, che ha fatto della sabbia un potente strumento narrativo. Mentre le immagini prendevano forma, ammaliando gli sguardi, la sorprendente colonna sonora, composta anch’essa al momento dal fantasioso musicista Lucio Matricardi, rapiva i cuori, amplificando il potere evocativo delle parole. Tutti hanno vissuto un’esperienza totale, immersiva ed unica, altamente emozionante. Grande la soddisfazione del sindaco Gilberto Caraceni, che ha sempre creduto in questo progetto dedicato ai piccolo borghi, del parroco don Paolo Intendente e di quanti hanno partecipato a questo connubio di poesia, storia, arte e musica che ha restituito un originale ritratto del paese. A.C.