Massa Fermana e Montappone festeggiano don Gianni Dichiara

Le comunità di Massa Fermana e Montappone si preparano a due fine settimane di festa da condividere con don Gianni Dichiara, in occasione del suo 50esimo anniversario di sacerdozio. Attualmente don Gianni Dichiara è parroco della chiesa di San Claudio di Corridonia dove è stato festeggiato domenica scorsa, però i parrocchie dove ha svolto la sua missione sacerdotale per quasi un ventennio, ovvero Massa Fermana prima a cui si è aggiunta in un secondo momento anche Montappone, hanno deciso di omaggiarlo con due momenti di ritrovo. Un modo per salutarlo e ringrazialo per i tanti momenti trascorsi insieme: don Gianni Dichiara ha contributo a formare tanti giovani dei due paesi, organizzando la dottrina, incontri parrocchiali, gite e campi scuola, ad impartire i principali sacramenti: battesimo, cresima e matrimonio di una gran parte della popolazione oggi più matura dei due paesi e con cui nel corso degli anni si era istaurato un rapporto di affetto, amicizia e rispetto. Per questi motivo domenica alle 17,30 don Gianni Dichiara celebrerà la santa messa nella chiesa di Santa Maria e San Giorgio di Montappone, la stessa funzione verrà replicata il 22 febbraio alle 19 nella chiesa di San Lorenzo a Massa Fermana. Al termine delle due funzioni nei locali della parrocchia si svolgeranno due momenti conviviale, per salutare il sacerdote e festeggiare insieme un traguardo di grande significato nella vita di un sacerdote, ovvero i 50 anni di sacerdozio al servizio della collettività.

a.c.