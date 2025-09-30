Massa Fermana è ’rossa’. Ma nella media Valtenna è plebiscito per Acquaroli

La media Valtenna esprime a grande maggioranza il supporto al candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, resiste una sola roccaforte del centrosinistra, parliamo di Massa Fermana che ha espresso massimo sostegno a Fabrizio Cesetti e Matteo Ricci. A Montegiorgio il comune capofila della media Valtenna, Francesco Acquaroli ha conquistato il 64,5% delle preferenze mentre Matteo Ricci si è fermato al 33,8%. Ottime le prestazioni individuali di Alan Petrini per la Lega che ha raccolto circa 1.000 preferenze. Belmonte Piceno, spoglio rapido Acquaroli 66%, Ricci 32,5%. Falerone, Acquaroli raccoglie il 59,6% delle preferenze, mentre Ricci si stabilizza a 37,8%. Francavilla d’Ete, con il 52,7% delle preferenze sostiene Acquaroli, il 34,1% per Ricci, poi a sorpresa Beatrice Martinelli con il 12,4%. Grottazzolina, il 64,5% ha votato in favore di Acquaroli, il 33,6% per Ricci. Magliano di Tenna, il 58,4% delle preferenze vanno ad Acquaroli, a Ricci il 40,3%. Massa Fermana si conferma una roccaforte del centrosinistra, infatti, il 55,5% ha sostenuto Ricci, il restante 45,5% è andato ad Aquaroli. Montappone, si conferma fedele al centrodestra con il 68,2%; mentre Ricci raccoglie 29,9%. Monteleone di Fermo si esprime in favore di Acaquaroli con il 70,7% delle preferenze, a Ricci va il 28,8%. Monte San Pietrangeli va in favore di Acquaroli con il 71,3% delle preferenze, mentre Ricci si ferma al 25,2%. Monte Urano cambia radicalmente casacca consegnando a Francesco Acquaroli il 62% delle preferenze, a Ricci resta il 35,7%. Monte Vidon Corrado 51,9% per Acquaroli e 45,4% per Ricci, il resto agli altri. Ponzano di Fermo sulla linea degli altri comuni. Rapagnano, spopola Elisabetta Ceroni che guarda da vicini al Consiglio Regionale, per Acquaroli il 71,7% delle preferenze, a Ricci il 26,2%, il resto agli altri. Servigliano, ottima la prestazione di Marco Rotoni che con 546 preferenze personali consegna a Forza Italia il titolo di primo partito del paese. Ad Acquaroli va il 73% delle preferenze, a Ricci il 26,2%. Infine, Torre San Patrizio che consegna il suo appoggio ad Acquaroli con il 73,4%.

Alessio Carassai