Massacrato di botte a 13 anni per aver difeso gli amici

Fermo, 28 aprile 2025 – Una vera e propria esecuzione per vendicarsi di uno sgarbo subito al campetto di calcetto, una spedizione punitiva premeditata contro un ragazzino fermano di 13 anni colpevole di aver battibeccato con un 16enne, marocchinino.

Poi la barbara aggressione a calci, pugni e mosse di kickboxing, con la complicità di un coetaneo albanese chiamato appositamente, che ha fatto finire il 13enne al pronto soccorso di Fermo in gravi condizioni.

Il brutale episodio si è consumato all’interno del campo di calcetto situato in via Mannocchi Tornabuoni, nei pressi della Comando provinciale dei carabinieri. Le ruggini, secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, che indagano sull’inquietante storia, sarebbero iniziate il giorno precedente quando, durante una partita tra ragazzini, uno dei 16enni avrebbe avuto atteggiamenti prevaricatori nei confronti di chi stava giocando. La vittima si sarebbe schierata a favore dei coetanei e questo non sarebbe piaciuto ai quel ragazzo straniero, che se la sarebbe segnata al dito e avrebbe meditato la fredda vendetta.

Dopo averne parlato con un suo amico, insieme si sono presentati il giorno seguente al campo di calcetto con l’intenzione di farla pagare a quel ragazzino che aveva osato schierarsi contro di loro. Entrambi sono entrati nel campetto e, senza che il 13enne potesse difendersi, hanno iniziato a colpirlo con violenti pugni e mosse di kickboxing, visto che uno dei due pratica le arti marziali. Nonostante il ragazzino fosse caduto a terra semincosciente, gli aggressori hanno continuato a pestarlo, sferrandogli diversi calci al volto e al corpo. Tutto questo sotto gli occhi attoniti di alcuni genitori, che hanno immediatamente allertato i carabinieri e i soccorsi sanitari.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato il 13enne a pronto soccorso, dove gli sono state riscontrate due fratture alla mandibola e la rottura di diversi denti. Una situazione preoccupante, che ha reso necessario il trasferimento del ragazzino all’ospedale regionale Torrette di Ancona per un delicato intervento di chirurgia maxillo facciale. Quando i militari dell’Arma sono giunti sul luogo dell’aggressione, i due 16enni avevano già fatto perdere le loro tracce. Entrambi, però, hanno le ore contate, visto che i testimoni presenti li hanno riconosciuti e ora hanno un nome e un volto.