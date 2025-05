Massimiliano Ortenzi e Rossano Romiti: 18 anni di successi nel volley a Grottazzolina

Sarà il 18esimo anno per coach Massimiliano Ortenzi a Grottazzolina il prossimo e tutti interamente vissuti con alò fianco l’attuale presidente Rossano Romiti: un binomio nel volley ma anche nella vita, con una solidissima amicizia, tra presidente e tecnico della Yuasa Battery, entrambi montegiorgesi doc. E’ proprio Rossano Romiti a fare il punto della situazione, lato societario in vista della prossima stagione. Partendo ovviamente dall’organizzazione e dagli sponsor. "Stiamo lavorando in questi giorni alla conferma dei partner e questo è fondamentale per gestire una stagione nel modo più tranquillo e sereno possibile: il lavoro in tal senso è a buon punto. Yuasa Battery è confermatissima al nostro fianco e di questo ovviamente siamo molto soddisfatti. Per fare la Superlega non si può prescindere dai maggiori partner ma Yuasa e Stefano Sopranzi saranno al nostro fianco. In questa ottica confermiamo che abbiamo sempre ragionato come territorio e quindi anche Porto San Giorgio che è diventata la nostra gara per le gare ci auguriamo lo possa diventare più a lungo possibile, pensando proprio alla voglia di fare sistema e mettere in rete tante realtà. Quella è casa nostra e ce la sentiamo a tutti gli effetti". Solide basi fuori dal campo dunque per una società che abbraccia ormai un intero territorio ma che viaggia sempre facendo il passo secondo la gamba e non ha perso la bussola neanche lo scorso anno dopo le undici sconfitte iniziali. "Neanche il quel momento abbiamo mai pensato di cambiare perché il percorso lo vedevamo dall’interno. C’era una crescita costante dei ragazzi, con alcuni infortuni che ci hanno penalizzato e una amalgama iniziale da trovare. Per mia indole penso che bisogna dare sempre tempo al progetto di arrivare all’obiettivo e così alla fine è stato".

E intanto il roster della prossima stagione tra conferme (già note) e volti noti ben presto annunciati, è praticamente definito. "Annunceremo i nuovi arrivi nei prossimi giorni. Diciamo che con il lavoro siamo un bel po’ avanti: le iscrizioni sono in programma a metà giugno e quindi dovremo farci trovare pronti. Tornando al discorso della squadra, le conferme le abbiamo già delineate. Come siamo soliti fare siamo ripartiti dall’ossatura di squadra, non snaturiamo il nostro progetto e diamo continuità anche alla luce del risultato raggiunto. Tra i volti nuovi ci saranno ragazzi giovani ed elementi esperti (ad esempio Stankovic e Falaschi, ndr): l’idea è quella del giusto mix scommettendo anche su alcuni giovani che riteniamo di livello".