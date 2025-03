Massimiliano Petrini, fermano doc e ceramista sociologo

Leoni

Una casa tra il verde. Un salice piangente. E un appartamento che è una pinacoteca: una diffusa mostra cioè dei suoi lavori. Massimiliano Petrini è un fermano doc. E un ceramista, e non solo, di vaglia. Mi accoglie con il sorriso. Entriamo. Mi fa da guida alle sue opere. In ceramica soprattutto e anche di grafica, a punta secca. Il gallo lo ha realizzato in zinco, ed è tra i primi lavori da lui realizzati. L’inizio di Massi (per gli amici) è stato con la scultura. Diplomato geometra e con laurea in sociologia, guarda le cose, gli animali, il mondo dal punto di vista geometrico e da quello della profondità dell’anima e della socialità. Ha due maestri alle spalle: un insegnante che ebbe a scuola, e che è l’architetto Sandro Luciani, e il pittore Pende, che abitava nei pressi. Il giro continua. Altri manufatti: un pesce nelle profondità marine e una balena con un carico di anni, che è la riflessione sul tempo. Il mare piace a Massi, e così torna spesso nelle sue opere. Ma anche un altro elemento lo colpisce: l’aria, ed ecco allora una regale aquila in terracotta. La sua prima esposizione fu nell’oratorio di San Domenico a Fermo. In un angolo fa bella mostra un paralume. È grande. Lo ha realizzato in carta. Sui mattoni invece ha scolpito alcuni personaggi. Il crocefisso è in ceralacca e il mezzo busto appeso è in terracotta antichizzata, tipo bronzo. Per il Museo Polare ha fatto il busto di Silvio Zavatti l’esploratore. Ogni tanto si diletta con i pennelli. E allora ecco spiegati i piatti in ceramica, dipinti. Ci sono opere antropomorfiche: uomo e donna che s’incontrano. Sono profili in rame. È la sua ricerca, quella dei sentimenti e del senso del vivere. Ci sono anche opere in cui si ritrae e in cui denuncia la violenza, specie sulle donne. C’è una sorta di quadro dove come cornice sono ritagliati e incollati pezzi di cronaca nera di quotidiani. Con le piccole valvole delle ruote da bici ha riprodotto api ed alveare. Altre stanze, altre realizzazioni, come l’uomo che cavalca il toro, in terracotta. Insieme ad altri artisti, ha partecipato a diverse mostre con cataloghi importanti. Uno su tutti: Il Miliardo, sulle tracce di Marco Polo: Viaggio sulla via della seta oggi, 700 anni dopo. Massimiliano vi ha partecipato con una originalissima calcografia.