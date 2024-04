Massimiliano Splendiani annuncia la sua ricandidatura

Massimiliano Splendiani, sindaco di Moresco dal 2014 al 2019, annuncia la sua ricandidatura al ruolo di sindaco per le elezioni amministrative di giugno, dopo cinque anni di assenza. Imprenditore di 48 anni, Splendiani, vinse le elezioni del 2019 con oltre il 90% del consenso elettorale. Torna a candidarsi dopo il primo mandato, allo scadere del quale per impegni personali e professionali, fu costretto ad allontanarsi dalla politica amministrativa. Nato e cresciuto a Moresco e legatissimo al suo paese, a fronte degli obblighi di circostanze private, Splendiani non ha mai smesso di essere attento alle dinamiche del Comune, anche alla luce dell’eredità progettuale lasciata alla sua scadenza di mandato. "Nel quinquennio – dice – lavorammo per rendere concreto il programma elettorale dando esecuzione a quanto promesso ai cittadini. Tra gli obiettivi, applicare la differenziata che ci portò il riconoscimento di Comune riciclone nel 2021 e l’iter procedurale che ha portato a realizzare il polo scolastico, il cui progetto definitivo venne approvato pochi giorni prima lo scadere del mio mandato. Ereditai un comune dal ‘sano bilancio’ ma privo di fondi di investimento, ho lasciato 1 milione e 200 mila euro di opere finanziate da realizzare". Dare concretezza alle idee in nome dello sviluppo corale di Moresco, era ed è l’obiettivo del candidato Splendiani, a capo della lista ‘La terza torre’ già completa di dieci candidati consiglieri. "Il gruppo è composto da consiglieri del primo mandato – dice – e da nuove figure professionali vocate agli obiettivi da raggiungere contenuti nel programma elettorale". Dunque Splendani torna a candidarsi ammettendo una consapevolezza maggiore rispetto a dieci anni fa. "Dopo la prima candidatura ed elezione – conclude – ho dovuto prendere coscienza del senso dell’amministrare. Oggi ho le idee molto più chiare, stessa passione e motivazione più forte di allora, radicata nella riconoscenza verso tanti che mi hanno invitato alla ricandidatura e orgoglio del mio paese".

Paola Pieragostini