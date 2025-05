Massimo Miconi sulle tracce dell’ulivo

LeoniUn volumetto, un affresco, un dipinto. Ad unirli c’è l’olio e, a risalire, ci sono le olive e l’ulivo. Il volumetto è intitolato Olio-Il mondo magico dell’Extravergine. Lo ha scritto Massimo Miconi, frantoiano di lunga stirpe.. Il capitolo su La pianta sacra richiama molte immagini. "L’ulivo – scrive Miconi – è un dono degli dei". Indirettamente, l’autore, pur non citandola, si riferisce alla sfida tra Atena e Poseidone. Si sarebbe dovuto dare un nome ad una città greca. Come chiamarla? Ecco la prova. Poseidone fece comparire dal nulla una cavallo bianco. Atena donò invece agli uomini un ulivo, e lo piantò sull’Acropoli. Simbolo di pace e di forza. Zeus decise: la città si sarebbe chiamata Atene dalla dea delle arti e della sapienza. L’affresco invece campeggia su una costola della Cappella farfense di Montegiorgio. Un gioiello d’arte, lo definì Vittorio Sgarbi in una incursione notturna di anni fa. È la Storia della Croce, di Elena, madre di Costantino, Augusta dell’Impero romano. Il pittore narra di Seth. Suo padre Adamo è morente. Il figlio non si rassegna e corre alle porte del Paradiso per implorare la guarigione, per chiedere l’olio di misericordia. San Michele gli consegna i semi. Ma è troppo tardi. Quando Seth ridiscende Adamo è morto. Non gli resta allora che far cadere sul corpo esanime i semi del Paradiso. Da quei semi, da quel corpo, da quella tomba spuntò e crebbe l’Ulivo, che fu albero della vita e albero della morte, per poi essere albero di una nuova vita. Il dipinto è una grande e stupenda pala d’altare. Si trova a Monte San Giusto, in una piccola e deliziosa chiesa medievale, lungo la salita che porta alla piazza. È Santa Maria in Telusiano. L’opera d’arte è firmata da Lorenzo Lotto. Gli fu commissionata dal vescovo Niccolò Bonafede, colui che sconfisse Ludovico Euffreducci, e che confessò il morente ponendogli sulla bocca, non avendo un’ostia consacrata, un granello di terra perché proprio la terra gli fosse leggera. La pala rappresenta una incredibile Crocefissione dove il pittore inserì il committente e i di lui parenti: Cammillo, Fortunato, Piermatteo, le donne di casa, i suoi capitani. E dove l’olio torna in maniera indiretta. Il vescovo pagò l’artista con cento fiorini e una buona quantità di olive.