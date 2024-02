Massimo Raffaeli ospite del festival ’Incipit’

Un altro ospite di alto profilo per la rassegna Incipit che venerdì alle 21,15, all’auditorium ‘Della Valle’ a Casette d’Ete incontra il giornalista, scrittore, critico Massimo Raffaeli. Con lui, Marisa Colibazzi e Giovanna Taffetani, curatrici della rassegna promossa dall’associazione Santa Croce, dialogano intorno al suo ultimo libro ‘Il nostro Pasolini’ (Rogas Edizioni) in una conversazione che potrà spaziare dalla poesia, alla narrativa, all’attualità, con piacevoli incursioni nello sport, nel calcio in particolare. Considerato tra i migliori critici letterari in attività, Raffaeli è una firma prestigiosa e storica di quotidiani e periodici, su tutti il Venerdì di Repubblica e il Manifesto, dove scrive di critica letteraria, collabora con programmi di Radio3 Rai e della Radio Svizzera Italiana. Oltre a questo, non disdegna il ruolo di commentatore sportivo. Ha curato l’opera di autori italiani e tradotto autori della moderna letteratura francese. Incipit è una iniziativa che l’Associazione Santa Croce promuove in collaborazione con Centro Giovanile Casette, Grafiche Fioroni, Libreria ‘Il gatto con gli stivali’, l’illustratore Lufo, sponsor e col patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche.