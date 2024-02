Massimo Ranieri a Villa Vitali ’Tutti i sogni ancora in volo tour’: lo spettacolo arriva l’11 agosto

Un attore, regista, cantante, presentatore, artista a tutto tondo. Massimo Ranieri farà tappa con il suo spettacolo ’Tutti i sogni ancora in volo tour’ a Fermol’11 agosto alle 21 a Villa Vitali, nell’ambito della stagione culturale estiva del Comune di Fermo, con la collaborazione di Isolani Spettacoli. Uno spettacolo ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri. Produzione Rama 2000 che in una nota scrive: "Massimo Ranieri torna in scena con il suo nuovo spettacolo. Dopo 600 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri, si rinnova e si conferma. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese. Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più. In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso. Tra i tanti brani dello spettacolo ci sarà ovviamente il brano ’Lettera di là dal mare’ presentato a Sanremo, e Mia Ragione’ presentato al Sanremo di due anni fa, dove Ranieri partecipò in qualità di super ospite, entrambi i brani scritti da Fabio Ilacqua e arrangiati e prodotti dal cantante e musicista canadese Gino Vannelli".

"Un grande artista nella nostra città nell’arena di Villa Vitali con uno spettacolo che fa parte del calendario di eventi e proposte che verrà allestito per l’estate della Città di Fermo" le parole del Sindaco Paolo Calcinaro.

Circuiti vendita: Ticketone e Vivaticket