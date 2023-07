Masterclass Fendi, consegna degli attestati a quindici studenti

Si è concluso il Percorso Biennale Polifunzionale per la calzatura di lusso della prima Masterclass Fendi con la consegna degli attestati, presso il nuovo stabilimento di Campiglione di Fermo. Fendi e l’Ipsia Ostilio Ricci, infatti, sono stati tra i primi a dare attuazione all’ambizioso progetto ’Adotta una Scuola’, ideato dalla Fondazione Altagamma, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di promuovere il "saper fare italiano", ridurre il livello di disoccupazione giovanile e consolidare l’alleanza scuola-impresa. Sono quindici gli allievi che hanno portato a termine questo programma che li ha coinvolti durante il quarto e quinto anno scolastico: Angelica Abascià, Sofia Amici, Alessia Balla, Monia Cameli, Barbara Castagna, Daniela Chira Pardo, Beatrice Giommarini, Jetmira Ismani, Marco Massari, Corinne Merlonghi, Camilla Monasteri, Mylenna Rodrigues, Azzurra Silenzi, Sofia Stefoni, Nicole Trobbiani. Invitati insieme ai loro familiari, i ragazzi hanno potuto mostrare loro gli ambienti in cui hanno svolto gli stage, grazie ai quali hanno arricchito la loro formazione scolastica con l’acquisizione di competenze specifiche. Una parte della neodiplomata Masterclass Fendi vedrà nuovamente aprirsi le porte dell’azienda a settembre, grazie ad un tirocinio con la successiva possibilità di un’eventuale assunzione. Soddisfatta la dirigente scolastica Annamaria Bernardini che ha creduto fin da subito in questo progetto, arrivato oggi al suo compimento grazie alla collaborazione e alla cooperazione di un team di progetto, formato dalla dirigente stessa, dalle docenti Carmela Calabrò e Silvia Moriconi e dallo staff di Fendi, in particolare Giulia Moranti, Massimo Fabbri, Andrea Monti, Alberto Pierotti e Lucia Luciani. Dopo l’avvio della seconda "edizione", Fendi ha confermato la partnership con l’Ipsia "Ostilio Ricci", con l’intento di suscitare vocazioni, di raccontare l’importanza e le potenzialità dell’artigianato, per dirlo con le parole del Ceo Serge Brunschwig.