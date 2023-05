’Mastro gelatiere’ al polo Urbani

Una cena a tema davvero originale ha concluso il progetto formativo che si è tenuto presso l’Istituto Superiore Carlo Urbani, dal titolo ‘Mastro gelatiere’. Realizzato grazie all’Ente di Formazione ‘Dichiara Federico’ srl, il corso era rivolto alle classi quarte dell’indirizzo Enogastronomia, ed ha visto la partecipazione di specialisti come Loretta Dichiara (direttrice del corso, Daniele Verdinelli (docente tecnico pratico), Silvia Bedetta (professoressa di orientamento), Annalisa Guerrieri (biologa), mentre la referente del progetto per il polo ‘Urbani’ era Sabrina Attanasio. Obiettivo del corso era creare le basi per una nuova concezione di pasto sano, il gelato gourmet, a base di frutta, verdura, pesce, formaggi, vino, birra, legumi e dunque con tutte le materie prime provenienti da produttori locali. Ai ragazzi è stata fatta preparare manualmente la base del gelato e sono stati insegnati loro alcuni segreti dell’arte culinaria, specificando l’importanza della personalizzazione di ogni singola ricetta per arrivare alla parte sensoriale del gusto. Al termine del corso, i ragazzi dell’Urbani si sono dedicati alla preparazione di una cena alternativa, con degustazione a tavola degli ospiti presenti, protagonista assoluto il gelato gourmet in tutte le sue stravaganti e fantasiose fragranze per una gustosa, fresca cena primaverile.