Fermo, 5 giugno 2018 - Un pomeriggio dedicato alle emozioni, in tutti i colori e i modi possibili, protagonisti i 1500 studenti dell’Isc Da Vinci Ungaretti. È la tradizionale festa di fine anno della scuola che quest’anno assume un significato particolare, nel pensiero di una giovanissima vita che si è spenta. «Tutta la festa, tutti i nostri pensieri e tutto l’amore possibili sono per Matilde Porto che ci ha lasciati due sere fa. Lei che è bellezza per l’eternità, una ragazza meravigliosa, saremo in piazza nel ricordo della sua luce», lo sottolinea con forza la preside, Marinella Corallini, che ha voluto comunque che si andasse avanti con la programmazione, nonostante l’immenso dolore, proprio per rende omaggio alla quattordicenne che tanto ha lottato contro una malattia che se l’è portata via in pochi mesi. Oggi pomeriggio alle 16 in duomo, l’ultimo abbraccio a Matilde.

EmozionArti è il progetto che si racconta, declinato dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado, e proprio i piccolini apriranno l’evento, a partire dalle 18 di domani pomeriggio. Racconta l’insegnante dell’infanzia, Caterina Diotallevi: «Abbiamo lavorato sullo sviluppo emotivo dei bambini proprio aiutandoli a capire come armonizzare le loro emozioni. Lo abbiamo fatto con l’arte, con la collaborazione con il liceo artistico Licini Preziotti, ogni scuola ha scelto un pittore diverso e poi abbiamo lasciato i colori ai nostri piccoli allievi».

Ci saranno canti e una mostra nel cortile della curia arcivescovile, persino un laboratorio di body painting. Per la scuola primaria, la coordinatrice è Romina Giommarini che spiega: «Abbiamo cinque plessi, nelle diverse zone della città, e abbiamo lavorato per unire le nostre storie, nel rispetto delle differenze. Abbiamo dei pon pon colorati che fanno da filo conduttore tra noi, ci sono momenti per giocare e spazi per esprimersi, per dare comunque un senso a tutte le emozioni». Tania Ferroni per la scuola secondaria spiega: «In tutte le classi prime si è lavorato sulla bellezza del creato e delle emozioni provocate dal mondo che ci circonda, realizzando un percorso didattico legato ai cinque sensi. Nelle secondo si è andati a caccia della bellezza nel viaggio tra i siti patrimonio dell’umanità in Europa, per le terza la bellezza è data dall’incontro con l’altro, attraverso la parola orale e scritta».

Il risultato sarà un pomeriggio veramente denso di emozioni e di colore, alle 18,20 è previsto il flash mob della scuola primaria, alle 19,15 il coro degli alunni della secondaria con la canzone ‘L’emozione ha sempre voce’, si chiude alle 19,30 con ‘Adesso viene il bello’, un mimo degli alunni della scuola media, un momento veramente importante: «I ragazzi amano questa giornata in piazza, sottolinea ancora la dirigente, è per noi un modo per uscire dalle aule, incontrare la città, regalare anche agli altri le emozioni di questo anno scolastico che si chiude».