Matrimoni internazionali: si riparte con un boom di prenotazioni

La stagione 2025 dei matrimoni internazionali, prende il via a Petritoli con numerose prenotazioni che consolidano la vocazione del borgo al turismo del wedding. Sono già circa venti le prenotazioni di coppie provenienti da tutto il mondo, che hanno scelto Petritoli per la celebrazione del rito nuziale e l’organizzazione dei banchetti. Molto richiesti, dagli stranieri, i mesi che vanno da luglio ad agosto, per i quali continuano a giungere richieste. Ma a rafforzare la vocazione turistica del wedding a Petritoli, ci sono anche gli sposi italiani provenienti dai paesi e province limitrofi.

Molte infatti le coppie che scelgono il borgo petritolese, provenienti dalle province di Ascoli Piceno e Macerata oltre che dal Fermano. La vocazione al turismo dei matrimoni, è sì, una certezza a Petritoli, che non vive però rendita, ma di impegno mirato al potenziamento del settore. Ne è esempio l’attivazione del bando regionale ‘Borghi accoglienti’ a cui il Comune di Petritoli ha aderito, in sinergia con i Comuni di Moresco e Monte Vidon Combatte.

"Ribadiamo il nostro impegno per potenziare lo sviluppo del turismo a Petritoli – commenta il sindaco Luca Pezzani – e l’adesione al bando ‘Borghi accoglienti’ va in questa direzione che comprende anche quello legato ai matrimoni. Il bando regionale permette infatti di potenziare l’accoglienza turistica attraverso servizi che vanno dall’aumento dell’offerta di posti letto, alla realizzazione di interventi e provvedimenti che vanno verso la direzione di migliorare e affinare la destinazione turistica di Petritoli e del territorio".

Accanto agli obiettivi, l’imminente realtà delle prenotazioni di matrimoni esteri. "Siamo estremamente soddisfatti di questo bilancio che è solo di partenza – conclude Pezzani – lascia presupporre numeri superiori alle nostre aspettative, e ci vede determinati all’impegno per potenziare la vocazione del wedding a Petritoli".

Paola Pieragostini