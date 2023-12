Un matrimonio tra vip ed emozioni: anche Caparezza dall’amico Montanini

Fermo, 19 dicembre 2023 – Se sei Giorgio Montanini non puoi accontentarti di festeggiare il compleanno. Devi per forza aggiungere un altro evento, magari un matrimonio: il tuo. Così, domenica scorsa presso Villa il Cannone di Marina Palmense a Fermo, il comico e attore fermano è convolato a nozze con la compagna di una vita: Michela Stoppa, dottoressa del reparto di medicina dell’ospedale cittadino.

Anche Caparezza al matrimonio dell’amico Giorgio Montanini

Alla presenza del cantautore nonché amico della coppia, Caparezza al secolo Michele Salvemini e del sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini, nell’ufficializzare l’unione, Marco Mochi ha parlato di matrimonio quale riconoscimento di una famiglia già costituita grazie alla presenza della piccola Agnese: "I miei genitori sono carini perché aiutano chi è in difficoltà- ha scritto in un messaggio a mamma e babbo- sono felice che si sposano perché si amano e si rispettano".

Poi è stato il turno degli amici: la testimone della sposa, Daniela, ha ricordato l’amore che ha sempre guidato e protetto la coppia; Moira, rivolgendosi allo sposo, ha parlato della ‘vera amicizia senza utilità’, della ‘compagna guerriera che ha preso per mano Giorgio, quando ha toccato l’eternità’.

Il riferimento, al coma dovuto alla polmonite virale che, a fine maggio, aveva colpito il più irriverente esponente della stand up italiana lasciandolo lontano dai suoi cari, dai palchi e dal cinema, per quasi due mesi.

A settembre, la passarella sul red carpet della 80ª Mostra del Cinema di Venezia con i colleghi del cast di ‘Enea’ di Pietro Castellitto (dall’11 gennaio nelle sale, ndr); ad ottobre le riprese dell’ultimo film, insieme a Valerio Mastrandrea.

Dai primi di dicembre, Montanini è sul grande schermo in ‘Castelrotto’ con Giorgio Colangeli, mentre agli inizi del nuovo anno è prevista l’uscita di ‘Race for Glory’, produzione internazionale con l’attore hollywoodiano Daniel Bruhl, in cui interpreta il braccio destro di Cesare Fiorio alias Riccardo Scamarcio.

Da qualche settimana, è tornato al grande amore ovvero il pubblico dal vivo portando in scena lo spettacolo ‘C’è sempre qualcosa da bere’ con tappe a Bologna, Pisa e tre giorni di sold out a Porto San Giorgio.

E’ provocatorio, graffiante e costantemente all’avanguardia Giorgio Montanini che, durante la celebrazione del rito, non riesce però a trattenere le lacrime quando la ‘stupenda metà’ gli dedica ‘Ode al giorno felice’ di Pablo Neruda: "Pensavo fosse più facile- dichiara lo sposo- questo momento rappresenta anche la mia rinascita. Michela e nostra figlia meritano di essere felici: voglio renderle felici per l’avvenire. Oggi, con noi, tutti quelli che ci vogliono bene. Mi dispiace solo per chi ci ha lasciati troppo presto: mio fratello Fabio e il mio amico Luca perché se ci fossero stati, ci saremmo ubriacati insieme".