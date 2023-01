Matteo Levantesi è l’Elpidiense dell’anno

È stato un Premio Elpidiense dell’anno votato allo sport quello assegnato a Matteo Levantesi al termine della manifestazione identitaria della città che da 34 anni conferisce i meritati riconoscimenti a chi porta alto il nome di Sant’Elpidio a Mare. Venticinque anni, ginnasta di lungo corso (ha iniziato a frequentare la palestra a 4 anni), plurimedagliato, Matteo Levantesi ha atteso il momento della sua proclamazione a Elpidiense dell’anno, tranquillamente seduto all’ultima fila di un teatro ‘Cicconi’ particolarmente gremito per l’occasione. Un Premio più che meritato quello che Ente Rievocazioni Storiche Contesa del Secchio e Comune hanno voluto assegnare quest’anno, in quanto il palmares di Levantesi (milita nella Virtus Macerata) nel solo 2022 è particolarmente nutrito: argento di squadra agli Europei di ginnastica, quarto posto di squadra ai Mondiali, 2° posto alle parallele pari individuale, 3° posto al volteggio e 2° posto di squadra ai Giochi del Mediterraneo.

"La ginnastica mi ha insegnato come affrontare le difficolta, ance in momenti particolari della vita. Mi ha insegnato la forza, la costanza e la determinazione nel raggiungere tutto quello che ho ottenuto e tutto quello che verrà", le parole del ginnasta al momento della consegna della statuetta da parte della presidente dell’Ente Contesa, Alessandra Gramigna e del sindaco Alessio Pignotti, accolto da calorosi e affettuosi applausi. Prima di lui, erano saliti sul palco a ritirare i riconoscimenti lo studente del ‘Tarantelli’ Lovish Bhagania; gli studenti vincitrici delle Pagelle d’Oro: Elisa De Matteis, Giulia Tempestilli, Mattia Castellucci, Edoardo Tofoni e Ujiala Khurana; il parrucchiere Roberto Lapponi; Giuseppe Marziali per l’encomiabile attività aggregativa svolta negli ultimi 50 anni in campo sportivo soprattutto con le giovani leve, fondatore dell’Inter Club 25 anni fa (oggi presieduto da Massimiliano Traini), la giovane Federica Cannone con Annamaria Lofiego (allevamento di cani Akita) con Song for Stella vincitrice del titolo di cane più bello del mondo; la chef Mascia Luciani, del ristorante Jolly da Mascia, l’associazione ‘Nati per leggere’. Premio speciale Don Aldo Baldassarri all’Atletica Elpidiense Avis Aido per i 50 anni e Premio speciale Filippo Fratalocchi alla Pasticceria Cardenà. Ospiti dell’evento l’attore comico Michele Gallucci e il cantante Michele Mazzaferro che ha presentato il suo ultimo progetto musicale ‘Pupille’.

Marisa Colibazzi