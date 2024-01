Matteo non ce l’ha fatta. Servigliano sotto choc

Arriva e sconvolge la vita di due comunità la notizia del decesso di Matteo Monti, il giovane papa di 39 anni che nella notte fra venerdì e sabato era rimasto coinvolto in un violentissimo frontale lungo la strada statale ex 210 Faleriense. L’incidente era avvenuto intorno alla mezzanotte in località Osteria di Rapagnano, sulla dinamica dello scontro fra la Fiat Idea condotta a Matteo Monti e una Lancia Y, che è stato violentissimo, indagano i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio. Subito dopo lo schianto i sanitari del 118, avevano subito valutato le condizioni critiche di Matteo Monti, trasferito in codice rosso prima al pronto soccorso del Murri di Fermo e successivamente all’ospedale Torrette, dove purtroppo ieri mattina si è spento a causa di complicazioni sorte in seguito alle conseguenze riportate nell’incidente. In poche ore le vite di tante famiglie separate solo da poche decine di chilometri, la distanza che divide Servigliano da Monte Urano, sono piombate nel dolore. Era cresciuto a Servigliano Matteo Monti, dove da giovanissimo aveva già dimostrato il suo attaccamento alle tradizioni, in particolare al Torneo cavalleresco di Castel Clementino, divenendo in poco tempo una colonna portante del Rione Paese Vecchio, oltre ad aver dimostrato la sua passione per il calcio come tifoso della Juventus. L’impegno di Matteo però non era limitato solo all’attività sociale, infatti, da diversi anni era rivolto alla politica fra le schiere di Fratelli d’Italia e sempre a Servigliano aveva fondato la su attività ‘Big Data’, specializzata nelle consulenze informatiche per le imprese. Solo dopo il matrimonio con Catia, da cui ha avuto due bellissime bambine, Matteo Monti si era trasferito a Monte Urano dove in poco tempo era riuscito ad allacciare amicizie con la comunità. La popolazione di Servigliano ha già mostrato il suo dolore. "Quanto bene Matteo ci siamo voluti – un post di Giancarlo Ferretti, console di Paese Vecchio – Io lo porterò sempre con me. Ti ricordi quel grande abbraccio dove eravamo entrambi emozionati, vorrei continuare a dartelo all’infinito".

"Sono stato avvisato nella tarda mattina è una tragedia – dichiara il sindaco di Servigliano, Marco Rotoni – non ci sono parole. Abbiamo perso un ragazzo che ha sempre mostrato tanta voglia di fare e di lavorare per la sua comunità. Era una persona che riusciva a trasmettere entusiasmo a chi gli stava intorno. Amava la sua comunità, a partire da Curetta, rione Paese Vecchio, di dove era originario. Una persona splendida, capace e sensibile". Non è ancora stata fissata la data del funerale, che sarà fissata a breve, bisognerà attendere i controlli di prassi da parte dell’Autorità giudiziaria. Alessio Carassai