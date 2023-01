Mattii: un ippodromo con più servizi

Domenica partiranno i lavori di riqualificazione energetica e strutturale di alcune parti dell’ippodromo San Paolo, opere che serviranno a garantire l’alto livello dei servizi dell’impianto di Piane di Montegiorgio. Da qualche tempo è stato affisso un manifesto in tutte le aree dell’ippodromo in cui la Sma, società che gestisce il San Paolo, ha comunicato agli addetti ai lavori che tutta la struttura, comprese piste e scuderie, dovranno essere lasciate libere per consentire i lavori. L’operazione però ha sollevato il malcontento di molti lavoratori e proprietari, infatti, sono decine i cavalli custoditi all’interno delle varie scuderie e box. I proprietari di cavalli sono contrari perché nella zona non esistono strutture adeguate dove spostare i cavalli, inoltre molte famiglie vivono da anni a Montegiorgio e portare via i cavalli significherebbe trasferite tutta la famiglia e quindi si potrebbe ipotizzare che una volta partite, cavalli e famiglie non facciano più ritorno a Montegiorgio impoverendo il tessuto sociale ed economico del territorio. Per questo motivo proprietari e allevatori avevano chiesto la possibilità di svolgere i lavori a stralci al fine di mantenere sul posto i cavalli. Ipotesi che la proprietà sembra non poter avallare per i vincoli di sicurezza.

"Questi interventi erano stati programmati da tempo – spiega Alessia Mattii, presidente della Sma – e tutti gli addetti ai lavori sono stati informati tempestivamente. Non si tratta di un capriccio, ma di opere necessarie. In primo luogo realizzeremo sul tetto delle strutture un grande impianto fotovoltaico che servirà a rendere l’ippodromo più autosufficiente dal punto di vista energetico, ciò per ridurre i costi che sono stati negli ultimi mesi esorbitanti. Inoltre avremo nuovi locali e servizi efficienti. L’ippodromo San Paolo è annoverato fra i primi 10 d’Italia, ospitiamo una gara internazionale come il Palio dei Comuni, questo intervento serve a garantire nel futuro un ruolo di rilievo per il nostro impianto a livello europeo. Non sarebbe possibile lavorare a stralci, parliamo di un cantiere edile che notoriamente è una zona soggetta a rischi anche per chi ci lavoro quotidianamente, non sarebbe possibile garantire la sicurezza se ci fosse del personale in movimento non autorizzato. L’ippodromo riaprirà i battenti a maggio al termine dei lavori con maggiori servizi ed entusiasmo".

Alessio Carassai