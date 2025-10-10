Mattioli: "Offerta formativa pensata per tutte le età"

L’università della formazione permanente (Uniforpe) non è soltanto un luogo di apprendimento, ma un progetto culturale e sociale che promuove il diritto alla conoscenza lungo tutto l’arco della vita. A spiegarlo nel presentarne il 30esimo anno accademico è l’avvocato Maurizio Mattioli presidente della Società Operaia organizzatrice della citata università con il contributo dell’amministrazione comunale che, secondo lo stesso presidente Mattioli, fin dall’inizio ne ha apprezzato le finalità come momento di crescita e di formazione personale per coloro che la frequentano e come luogo di incontro e socialità.

"Attraverso i suoi corsi - prosegue - l’Uniforpe si propone di contrastare l’esclusione sociale, rafforzare i legami intergenerazionali e favorire la partecipazione attiva alla vita culturale e civica. L’offerta formativa è pensata per tutte le età e contribuisce a costruire una società più inclusiva, consapevole e solidale, dove il sapere diventa strumento di integrazione, emancipazione personale e coesione sociale. Partecipare ai corsi significa non solo arricchire le proprie competenze, ma anche far parte di una comunità che valorizza il dialogo, la curiosità e il rispetto reciproco.

Come sempre la Società Operaia nella scelta delle discipline culturali e tecnico-pratiche propone corsi che risultano più graditi alla cittadinanza, provvedendo però ad inserirne di nuovi per garantire attualità e sollecitare interesse. I corsi culturali scelti per il presente anno accademico sono: Ambiente e Società, Archeologia, Giornalismo, Intelligenza artificiale, Lingua Italiana, Psicologia, Storia dell’Arte, Storia contemporanea, Storia della Filosofia. Per quelli tecnico-pratici: Dizione italiana, Erboristeria, fotografia, Lingua inglese (I e II livello), Pittura. I corsi si svolgeranno nei locali della Società Operaia e sono distribuiti in tre trimestri.

Le iscrizioni devono essere effettuate presso la Società Operaia in Via Gentili 18. Sono previste attività collaterali quali concerti, conferenze, visite a mostre e musei e gite.