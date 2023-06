Maturità: prima prova "Ancora Quasimodo, poi Angela e Fallaci: tracce un po’ a sorpresa"

Hanno un paio di ore di sonno sulle spalle, ansia da prestazione e addosso un caldo infernale per il primo vero giorno di estate afosa. Lo sguardo è da reduci, appannato e stanco, qualcuno lamenta crampi per il troppo scrivere. Sono i maturandi 2023, i primi a tornare all’esame in tutto il suo splendore, senza limiti per Covid. Loro che il Covid l’hanno avuto sulle spalle per almeno due anni, hanno perso gite scolastiche ed esperienze e oggi si affacciano alla vita da grandi. Ovviamente, tutti disattesi i pronostici sulla prima prova, il tema di italiano, chi se lo aspettava Moravia, chi ci pensava che poteva tornare Quasimodo, e poi Oriana Fallaci e Piero Angela? Francesco Rossi è uno dei primi ad uscire dal liceo scientifico, aveva fatto un suo ragionamento su un possibile tema di attualità che parlasse di intelligenza artificiale o almeno della morte della Regina Elisabetta: "E invece niente, tutto a sorpresa, ma noi mica lo avevamo studiato Moravia e nemmeno Quasimodo. Molti hanno scelto comunque l’analisi del brano de Gli indifferenti, alla fine si capiva e le domande erano chiare". Se non ti piacciono le domande, del resto, puoi tentare di cambiare le risposte, come spiegano Elisa Ascensi, Lucia Merlini e Letizia Renzi: "Alla fine c’era margine su tutti i temi per divagare un po’ e proporre confronti con autori che invece si conoscono. Certo, è una esperienza tosta, noi del liceo linguistico dobbiamo fare anche una terza prova scritta prima dell’orale. La strada è ancora lunga". Ha scelto il tema sulle parole di Oriana Fallaci Maria Elisabetta Cavallo che spiega: "Mi interessava il suo ragionamento, la sua idea di storia che si fa con poche persone che decidono e molte che ne subiscono le conseguenze. Mi apriva la strada a tante riflessioni. Certo, non si è dormito molto stanotte, abbiamo cercato di capire quali argomenti potessero capitarci ma non ne abbiamo beccato nemmeno uno". Giuditta Rossi, Sehaila Marziali e Silvia Felici raccontano che il liceo l’hanno vissuto con molte limitazioni, tornare alla libertà, anche di un esame così impegnativo, è bello e fa sentire vivi. "Quest’anno siamo tornati a viaggiare, racconta, abbiamo avuto esperienze di studio a Vienna, a Granada, qualcuno di noi andrà a studiare all’estero, siamo felici di tornare a girare il mondo".

Escono insieme Linda Corradini e Claudia Boccacini, per lei la traccia scelta è quella del brano di Moravia: "Era abbastanza interessante e mi ci sono dedicata, ero sicura che sarebbe uscito Svevo o magari Calvino. Niente invece, comunque una possibilità di scelta c’era per tutti credo, spero proprio che sia andata bene". Al Carducci Galilei tra le prime ad uscire ci sono Gloria Carosi e Alba Bulla: "Pure noi ci aspettavamo Svevo o magari D’Annunzio. Abbiamo scritto dell’idea di nazione e poi del senso dell’attesa, al tempo di whatsapp. Il tema in realtà non ci faceva tanta paura, il punto è la seconda prova, a noi tocca economia". Esce col braccio dolorante Alessio Ambrogi, un grande maestro di giornalismo e divulgazione scientifica, Piero Angela, gli ha ispirato un tema di sei pagine: "Mai scritto così tanto, sorride Alessio, il tema era stimolante, alla fine penso che sia andato bene". In fondo, per diventare maturi, bisogna dimostrare di saper affrontare gli imprevisti della vita, a partire dal tema di maturità, per una generazione post Covid che si sta rimettendo in piedi.

Angelica Malvatani