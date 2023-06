Maturità Tutte le novità e le commissioni

Per chi suona la campanella il 21 giugno? Alle 8,30 l’appuntamento è per i maturandi del 2023 che dopo gli anni del Covid tornano alla normalità. Si comincia con la prima prova scritta, il classico tema di italiano, il 22 giugno si prosegue con la prova scritta diversa per indirizzo e poi si attendo il colloquio orale. Con l’ordinanza ufficiale firmata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la novità di quest’anno sta nell’assegnazione dei punteggi delle singole prove e dei crediti maturati nel triennio: un massimo di 20 punti per ogni singola prova e un massimo di 40 punti per il percorso triennale. Altra novità di quest’anno riguarda la commissione d’esame, che ritorna a essere mista: sarà dunque composta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre commissari esterni e tre interni. Il primo giugno sono stati pubblicati i nomi dei commissari esterni e dei presidenti di commissione, una questione non da poco per gli studenti coinvolti che possono cercare notizie sui docenti con cui avranno a che fare. Ecco allora che a presiedere una delle commissioni del liceo classico Annibal Caro ci sarà Walter Piccioni, in commissione da Castelletti, docente di scienze naturali, Marcello Nardoni Storia dell’arte, Paola Sguerrini Lingua e letterautra italiana. In commissione anche Alessandra Malaspina. La seconda commissione è presieduta da Roberto Alessandrini, con Luca Campana, Emanuele Gricinella e Secondo Malaspina. Per il liceo scientifico Einaudi di Porto Sant’Elpidio la commissione sarà presieduta dall’ex dirigente del Montani, Margherita Bonanni, al liceo scientifico T.C. Onesti di Fermo invece Roberta De Angelis presiede la commissione nella quale figurano anche Roberta Medori, Laura Marini e Simona Ruggeri, oltre a Loredana Catasta.

La seconda commissione dello scientifico è affidata a Silvia Moriconi con Simona Nicheli, Alessia Palestrini e Maria Luce Sestili, la terza commissione è guidata da Ettore Fazzini con Anna Rita Chiariello, Emanuela Gaetani, Gabriella Piccioni. Per l’opzione scienze applicate presidente Roberto Di Giacomo con Paola Bruni, Maria Maistrini, Adriana Paoletti, Genoveffa Simone. Al liceo artistico Preziotti per architettura e ambiente Rosiana Marcozzi presidente, con Anna Buonfigli, Serena Cappelli, Antonio Lazzari. Per le arti figurative grafico pittoriche presidente Manuela Germani presidente con Maria Annunziata Ciavattella, Francesca Beatrice Giacomozzi, Lucio Parmigiani. Al Carducci Galilei per amministrazione finanza e marketing Marcella Marcelli presidente con Jacopo Campofiloni, Elena Francesca Lunerti, Nazareno Maroni, per il turismo presidente Paolo Mauriello, con Patrizia Compagnoni, Maria Allegretti, Stefano Tomassetti. Per l’opzione sistemi informativi aziendali presidente Sabrina Vallesi con Luciano Bruni, Emanuela Bruni, Daniela Evangelista. Tante le commissioni per far fronte ai tantissimi indirizzi dell’istituto Montani, per conduzione mezzo navale Francesca Nanni presidente con Paola Bonetti, Silvano Leone e Carmela Liscio, per Meccanica e meccatronica Luca Goffi, Giulia Gattafoni, Fabiola Isidori, Alessio Trapè. Per elettronica Manuela Muriana presidente con Mario Fattori, Massimo Scarponi, Daniela Zeppilli, per elettrotecnica e automazione Orietta Santucci presidente con Giorgio Leonelli, Antonella Ruffini, Ines Del Valle Yepez, per Informatica Fulvia Stella con Silvia Ulpiani, Jacopo Piattoni, Antonio Tricomi, Maria Nazzarena Agostini, Claudio Diaco, Roberto Lamponi, Stefania Angeletti, Lorenzo Salladini. Per chimica Vincenzina di Marcangelo presidente. All’Ispia Ricci, le commissioni sono presiedute da Sara Spina e Claudia Angelini con Fabrizia Ciarrocchi, Cinzia Loggi, Sabrina Proietti, Maria Grazia Giovannozzi, Giorgia Mancini, Cristina Palmieri.