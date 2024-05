Maxi esercitazione con protezione civile, pompieri e assistenze

Due giorni di esercitazioni a Montegiorgio per protezione civile, vigili del fuoco e pubbliche assistenze. E’ tutto pronto per il corso di protezione civile, promosso dalla Regione Marche, con il patrocinio del Comune montegiorgese che ha offerto tutto il supporto logistico del caso, che si svolgerà sabato e domenica a Montegiorgio e che vedrà impegnati fra volontari e operatori del settore circa 200 persone. "Si tratta di un corso di perfezionamento – spiega Francesco Nicolini, coordinatore della protezione civile di Montegiorgio – che vedrà impegnati i vari operatori che normalmente si trovano a lavorare insieme in casi di emergenza, ovvero protezione civile, vigili del fuoco, Misericordia e gruppi Anpas della provincia di Fermo. Oltre alle esercitazioni, a Piane domenica verrà allestito il ‘Villaggio del Volontariato’ saranno in funzione degli stand espositivi dove le varie associazioni offriranno informazioni utili ai visitatori o magari a chi è intenzionato ad avvicinarsi al mondo del volontariato. Una belle occasione per svolgere una esercitazione pratica sempre utile a mettere in evidenza le criticità operative, ma anche s soprattutto per rinsaldare i rapporti di collaborazione fra vari gruppo che in casi emergenza fanno la differenza".

Il programma partirà sabato alle 16 con una esercitazione dedicata alla gestione dell’emergenza sisma: sarà attrezzato in piazza della Stazione a Piane di Montegiorgio un campo base per emergenze, alle 16,30 i vigili del fuoco e protezione civile svolgeranno un esercitazione di evacuazione di un edificio in località Barricata a Montegiorgio capoluogo. Domenica 26 maggio invece alle 10,30 sarà effettuata una esercitazione di spegnimento boschivo in prossimità del nuovo polo scolastico in località Crocedivia di Montegiorgio. Sicuramente un fine settimana intenso che offrirà ai vari gruppi della provincia di affinare la propria operatività ed allo stesso tempo offrirà anche un momento d’incontro ai residenti della zona.

Alessio Carassai