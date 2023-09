Maxi fotovoltaico: l’iter va avanti

La Provincia di Fermo ha presentato alla società ‘Edison Rinnovabili’ numerose osservazioni per tutelare il territorio, ma la pratica per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da circa 10 ettari fra Piane di Falerone e Piane di Montegiorgio sta proseguendo il suo iter. La notizia del progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 10,60 ettari, l’equivalente di circa 15 campi da calcio per una potenza complessiva di 7 MWp, arrivata alla fine di luglio aveva creato molte polemiche da parte di agricoltori e residenti, oltre ovviamente alle associazioni di categoria fra cui la Coldiretti di Ascoli e Fermo che aveva presentato tutte le sue perplessità. A distanza di quasi due mesi sembra che il progetto stia maturando, e sembra ci sia anche una diversa sensibilità sul tema. "Stiamo seguendo il progetto attraverso la Provincia di Fermo – spiega il sindaco di Falerone Armando Altini – per certo sappiamo che la Provincia ha presentato alla Edison Rinnovabili numerose osservazioni mirate a preservare il territorio, fra cui la bonifica di una ex cava di ghiaia chiusa da decenni che si trova nell’area interessata dal progetto. Personalmente ho avuto modo di studiare con maggiore dettaglio l’area e posso assicurare che non si tratta di un terreno agricolo, anzi si andrebbe ipoteticamente a risolvere il problema della ex cava, inoltre si trova fuori dal centro abitato e vicino al fiume Tenna completamente in piano. Inoltre le osservazioni presentate dalla Provincia sono moto dettagliate, siamo in attesa che la Edison Rinnovabili risponda per capire meglio come si evolverà il progetto, sicuramente lo seguiremo con attenzione". Il primo cittadino di Falerone però oltre alla volontà di tutelare il territorio, propone una riflessione di carattere generale dedicato alla questione delle energie rinnovabili.

"Mi sono trovato in disaccordo con il progetto da 40 ettari fra Belmonte Piceno e Servigliano perché posizionato in collina ed era troppo impattante per la vallata – continua Altini – ma anche noi dobbiamo iniziare a cambiare mentalità se le condizioni consentono di salvaguardare il territorio. In Italia abbiamo una forte carenza energetica e dipendiamo troppo da altri paesi per il gas, petroli ed elettricità tanto che i costi dell’energia sono molto alti e pesano sulle famiglie. Se ci sono le condizioni, dobbiamo imparare a fruttare le rinnovabili, non possiamo sempre dire no a priori".

Alessio Carassai