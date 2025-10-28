Ma che senso ha uno sport così?
Ma che senso ha uno sport così?
Maxi frode sugli incentivi per il fotovoltaico: indagini anche su un impianto del Fermano
28 ott 2025
28 ott 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cronaca
Maxi frode sugli incentivi per il fotovoltaico: indagini anche su un impianto del Fermano

Nell’inchiesta della guardia di finanza di Gallarate (Milano) finisce un parco solare, coinvolto in un sistema che avrebbe consentito a società straniere di ottenere indebitamente oltre 5 milioni di euro di incentivi pubblici. Bonifici verso l’estero e autorizzazioni false al centro delle verifiche

I militari della guardia di finanza durante le indagini nell'operazione sul fotovoltaico

Fermo, 28 ottobre 2025 — La guardia di finanza ha scoperto una presunta frode da oltre 5 milioni di euro legata agli incentivi pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L’inchiesta, condotta dal Comando provinciale di Varese e coordinata dalla Procura di Roma, ha portato alla luce un sistema di società che, attraverso false dichiarazioni e artifici amministrativi, avrebbe ottenuto contributi pubblici non dovuti destinati agli impianti fotovoltaici. Tra le aree finite sotto la lente degli inquirenti figura anche un impianto nel Fermano, in zona Falerone, dove sarebbero state riscontrate le stesse irregolarità rilevate in altri siti italiani.

