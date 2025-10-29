Maxi frode sugli impianti fotovoltaici. False autorizzazioni per avere fondi

Per ottenere maggiori fondi dall’ente nazionale preposto avevano richiesto a Comune di Falerone tre distinte autorizzazioni, dichiarando falsamente l’installazione di altrettanti piccoli impianti fotovoltaici. Un artificio per il quale la Guardia di Finanza ha concluso in questi giorni un’inchiesta per una maxi frode di oltre cinque milioni di euro sugli incentivi pubblici agli impianti fotovoltaici e ha indagato diverse imprenditori tra cui uno di Falerone.

Gli investigatori delle Fiamme Gialle, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto delle indebite erogazioni di risorse pubbliche, hanno individuato tre società controllate da imprenditori spagnoli che avrebbero richiesto e ottenuto oltre 5 milioni di euro di incentivi per la produzione di energia solare da fonti rinnovabili. Nel corso delle indagini sono state approfondite le posizioni di alcune società anche mediante l’esame dei conti correnti bancari.

Dall’esito degli accertamenti, è emerso un flusso finanziario in entrata proveniente dal Gse, Gestore dei servizi energetici, ente pubblico responsabile dell’erogazione degli incentivi alla produzione di energia elettrica. In alcuni casi, però, le somme erogate venivano immediatamente trasferite, tramite bonifici, verso l’estero, in particolare verso la Spagna, senza alcuna giustificazione commerciale plausibile.

Sono state così esaminate le modalità di autorizzazione, costruzione e incentivazione dei parchi fotovoltaici realizzati dalle società in questione, con la complicità di un italiano da cui è emerso che le stesse avevano richiesto al Comune di Falerone tre distinte autorizzazioni, dichiarando falsamente l’installazione di altrettanti piccoli impianti fotovoltaici. Tale artificio ha consentito di ottenere dal Gse maggiori incentivi.

In realtà, nel caso in questione, si trattava di un unico impianto fotovoltaico collegato alla stessa centralina elettrica e protetto da un’unica recinzione. La circostanza è stata segnalata alla procura di Roma al fine di richiedere il sequestro urgente delle somme illecitamente percepite, considerati anche gli ingenti trasferimenti verso l’estero.

Il pm ha disposto il blocco dei conti correnti utilizzati per l’accredito delle somme da parte del Gse e il vincolo su tutti i beni nella disponibilità degli indagati per oltre cinque milioni di euro. Al termine dell’inchiesta, agli indagati è stato notificato l’avviso della conclusione delle indagini preliminari.

Fabio Castori