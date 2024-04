Maxi furto all’impianto fotovoltaico

Un maxi furto di rame ai danni di un impianto fotovoltaico situato in mezzo alla campagna di Casette d’Ete per una estensione di circa 5 ettari. Il colpo è stato messo a segno nei giorni scorsi e, stando a quanto sostengono alcuni residenti della zona, non sarebbe neanche la prima volta che quell’impianto viene preso di mira dai malviventi, forse approfittando del fatto che si trova in una posizione particolarmente isolata. Nell’ultimo episodio in ordine di tempo, i ladri sono entrati in azione nottetempo a bordo di un furgone con il quale hanno raggiunto l’obiettivo passando attraverso i campi, provocando dei danni alle coltivazioni a grano e piselli. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, per aprirsi un varco sulla recinzione, i ladri l’hanno praticamente scardinata. Una volta guadagnato l’accesso ai pannelli, i malviventi (si ipotizza possa essersi trattato di una banda) sono entrati in azione, trafugando notevoli quantità di rame, per un bottino decisamente prezioso e remunerativo sul mercato. Al momento della fuga, tuttavia, il furgone utilizzato per il furto, sarebbe rimasto bloccato sul terreno, in mezzo a un campo vicino (come si evince anche dalle tracce ancora visibili sul posto) tanto da rendere necessario ai malviventi fare ricorso a un mezzo agricolo (pare fosse presente nell’area dell’impianto), ci hanno collegato il loro mezzo, trainandolo fino a rimetterlo in carreggiata e, a quel punto, hanno potuto darsi alla fuga. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, i carabinieri.