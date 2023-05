Maxi furto in tabaccheria a Pedaso, ladro arrestato. E’ caccia al complice

Pedaso (fermo), 20 maggio 2023 – Insieme con il suo complice aveva da poco svaligiato una tabaccheria, ma è stato intercettato e catturato dai carabinieri. In manette, al termine di un’operazione finalizzata alla prevenzione dei reati predatori, è finito ieri mattina all’alba un egiziano di 27 anni proveniente dalla provincia di Ravenna. Il malvivente era venuto in trasferta nel Fermano per mettere a segno alcuni furti, in collaborazione con un complice.

I due hanno preso di mira una tabaccheria in via della Repubblica, a Pedaso, dove, dopo aver divelto il distributore automatico di tabacchi, hanno trafugato un ingente quantitativo di stecche di sigarette, ’gratta e vinci’ e altri articoli, per un valore complessivo di circa 25mila euro. Grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, allertati dal proprietario dell’esercizio, che aveva ricevuto il segnale dal sistema antiintrusione installato, i ladri sono stati subito intercettati.

Alla vista dei militari dell’Arma i malviventi si sono sati alla fuga ed è scattato un rocambolesco inseguimento a piedi, che si è concluso con l’arresto in flagranza di uno dei due e il recupero di tutta la refurtiva. Purtroppo, il complice è riuscito a fuggire, ma sono attualmente in corso le ricerche per individuarlo e catturarlo. Nel frattempo, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri di Fermo in attesa del rito per direttissima disposto dall’autorità giudiziaria competente.

L’operazione sottolinea la presenza costante sul territorio dell’Arma, impegnata nella tutela dei cittadini e nella prevenzione dei reati.

Grazie alla prontezza e professionalità nonché alla preziosa collaborazione della vittima del furto, è stato possibile intercettare e arrestare il malvivente che avrebbe di certo rappresentato una minaccia per la sicurezza e il benessere della comunità locale e che certamente, insieme al suo complice, avrebbe messo a segno altri colpi.

Quanto accaduto conferma ulteriormente che la collaborazione tra le forze dell’ordine e la cittadinanza è fondamentale per contrastare efficacemente l’attività dei criminali e costruire una comunità più sicura e tranquilla.