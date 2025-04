Maxi impianti fotovoltaici, Cesetti attacca:: "La Regione attende, il territorio resta indifeso"

Il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti torna sui progetti per istallare maxi impianti fotovoltaici a Belmonte, Servigliano, Falerone, Montegiorgio, Fermo e Monte Urano. "Le norme transitorie che approvammo nel marzo del 2024 sulla base di una proposta di legge presentata dal Pd – spiega Cesetti - sono decadute a seguito del decreto del Ministero dell’Ambiente del 21 giugno 2024, il quale disciplina l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili a cui tutte le Regioni sono chiamate a uniformare la loro normativa. Regioni come Veneto, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo hanno provveduto. Invece, come ci ha comunicato l’assessore Antonini, il centrodestra regionale preferisce attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato. E’ evidente che così facendo, il nostro territorio resta di fatto privo di regole e dunque indifeso".