Maxi impianto agrivoltaico, è battaglia

"Tutte le osservazioni sono state consegnate ai Ministeri della transizione ecologica e della cultura, ora bisognerà attendere l’esito delle valutazioni". Sono le parole del sindaco di Belmonte Piceno Ivano Bascioni, in merito al maxi impianto agro fotovoltaico in località Colle Ete a cavallo fra i comuni di Belmonte Piceno e Servigliano, per una superficie di circa 40 ettari l’equivalente di circa 50 campi di calcio di medie dimensioni, che la ditta ‘Tep Renewables’, società romana del gruppo Tep che ha sede legale in Gran Bretagna vuole realizzare nell’entroterra Fermano. La notizia aveva creato immediata preoccupazione fra i residenti, amministratori, i proprietari di attività ricettive della vallata per l’evidente impatto ambientale che un’opera di queste dimensioni potrebbe creare nel territorio. Sabato 18 febbraio alla presenza dei consiglieri regionali Jessica Marcozzi e Fabrizio Cesetti, che avevano rassicurato i presenti sulle normative regionali esistenti che comunque definiscono le aree non idonee, avevano presentato attraverso i rispettivi schieramenti politici due disegni di legge, oltre alla mozione del consigliere provinciale Stefano Pompozzi.

"La questione è ormai definita – spiega Ivano Bascioni -. Tutti gli enti di competenza: Regione Marche, Provincia di Fermo, Soprintendenza delle Marche, i comuni interessati, ovviamente Belmonte Piceno e Servigliano che sono quelli maggiormente interessati da questo progetto hanno realizzato delle motivazioni più corpose, hanno presentato tutti le loro osservazioni di carattere ambientale, storico, culturale ed economico sugli effetti che un impianto di queste dimensioni porterebbe per il territorio. Come abbiamo avuto l’occasione di annunciare già in diverse sedi, non siamo contrari al fotovoltaico in linea di principio, ma un impianto di queste dimensioni non avrebbe nessun beneficio per il territorio.

Quello che gli Enti locali potevano fare è stato fatto, il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni era il 28 febbraio, ma tutti hanno espresso parere contrario in anticipo sui tempi stabiliti. Ora dobbiamo attendere l’esito delle valutazioni del Ministero per capire come dovremo eventualmente gestire la situazione". L’auspicio dei vari amministratori è che i Ministeri alle luce delle varie osservazioni confermino l’inidoneità del sito scelto dalla ditta ‘Tep Renewables’, ma sono pronti a far valere il proprio dissenso se così non fosse.

Alessio Carassai