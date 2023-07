Maxi impianto fotovoltaico della Edison

Fra Piane di Falerone e Piane di Montegiorgio potrebbe sorgere un nuovo mega impianto fotovoltaico che occuperebbe una superficie pari a 15 campi da calcio. Agricoltori, associazioni di categoria e residenti mostrano preoccupazione. Alcuni mesi fa era sorta una questione molto simile fra Servigliano e Belmonte Piceno, in questo caso si trattava di una intera collina per una superficie di circa 40 ettari di terreno; che però sembra essersi risolta con un nulla di fatto. "Consumare suolo per una superficie pari a 15 campi da calcio – spiega in una nota la Coldiretti di Ascoli e Fermo - per realizzare un impianto fotovoltaico è un’idea scellerata perché nella provincia di Fermo ci sono migliaia di capannoni che possono e devono essere considerati per l’installazione di pannelli fotovoltaici prima di pensare ai campi". Il progetto è stato presento dalla società Edison Rinnovabili, e prevede un impianto della potenza di 7 MWp su una superficie agricola di 10,60 ettari, fra i comuni di Falerone e Montegiorgio.

"Come se non bastasse la Edison – dichiara Stefano Mazzoni, presidente di Coldiretti Ascoli Fermo - ha chiesto alla Provincia di Fermo di dichiarare la pubblica utilità del progetto così da poter espropriare altra terra per realizzare le opere connesse alla rete elettrica. Siamo consapevoli della necessità di aumentare l’approvvigionamento di energia rinnovabile, ma questo deve avvenire attraverso scelte oculate. Prima di andare a occupare la terra si deve considerare tutto il potenziale dei tetti, delle aree industriali, artigianali o comunque non agricole. Urge che Provincia di Fermo e Regione Marche, impediscano sul nascere questo scempio, siamo pronti a scendere in campo con una mobilitazione".

"Il progetto è depositato in Provincia ed è in fase istruttoria – spiega Armando Altini sindaco di Falerone –. E’ vero che il terreno in questione non è classificato come agricolo, ma siamo contrari a priori ad opere gigantesche specie in un piccola valle come quella del Tenna che è già molto congestionata, quando si possono trovare soluzioni alternative molto più efficaci. Ci siamo opposti al progetto di Belmonte e Servigliano che era molto più grande, ma ci opporremo anche a questo. Ora dobbiamo studiare con attenzione il progetto, valutare le conflittualità che potrebbero crearsi con il territorio e l’ambiente. Stiamo monitorando la questione con la massima cura".

Alessio Carassai