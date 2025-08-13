Maxi incendio in via Leti: "Ritorno alla normalità"

Tirano un sospiro di sollievo i residenti in via Leti, a cui è stata comunicata la salubrità dell’aria, dopo il monitoraggio eseguito dall’Arpam, attivato nel post incendio di domenica. Tutto era cominciato intorno alle 17, quando dal ‘Supermarket dell’elettricità’ Nepi, in via Leti lungo la strada Castiglionese, era stato lanciato l’allarme per l’incendio sviluppatosi nel negozio al piano terra di una palazzina. Contemporaneamente alla richiesta di intervento al 115, si erano verificate diverse esplosioni che avevano messo in allarme i residenti della via, così come si era sviluppata una colonna di fumo nero e denso, innalzata sul cielo di Fermo. Il violento incendio che si era propagato su tutto il negozio ha distrutto completamente ogni tipologia di materiale elettrico presente al suo interno (tra cui elettrodomestici) alimentando la colonna di fumo fino a tarda sera. A tale ragione, era intervenuta l’Arpam che aveva invitato i residenti nel raggio di 150 metri dal luogo dell’incendio, a tenere le finestre chiuse fino a nuova comunicazione. Comunicazione che tutti aspettavano sulla base del monitoraggio che l’Agenzia regionale ha attivato subito, poi proseguito per tutto il giorno di lunedì, fino a ieri mattina quando è stata diramata la nuova comunicazione. "E’ consentita la riapertura delle finestre – si legge nella nota – si raccomanda di lavare bene i prodotti che derivano da orti circostanti". Nel frattempo nel primo pomeriggio di ieri è stato riaperto al transito anche il breve tratto di strada in via Leti adiacente il negozio in cui si è sviluppato l’incendio, e tutto sembra essere tornato alla normalità. Una normalità che lascia comunque il segno di un evento inquietante per i residenti in via Leti come per tutti i cittadini di Fermo. Il ‘Supermarket dell’elettricità’ Nepi è infatti uno dei negozi storici della città, da sempre punto di riferimento per la vendita di ogni tipo di materiale elettrico e non solo. Oltre al dispiacere per le sorti del negozio, i cittadini si sono visti spezzare la tranquillità di una domenica pomeriggio, dagli scoppi, dal fumo e dall’interdizione della viabilità in più zone della città, imposta per agevolare le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco. Un grande lavoro, quello dei pompieri del comando provinciale di Fermo, che a garanzia del contenimento dell’incendio, hanno rinforzato il personale fino a contare sul posto, 25 uomini e 13 mezzi. Dopo aver riportato sotto controllo la fase critica, i pompieri hanno proseguito con la messa in sicurezza e i sopralluoghi, anche nella giornata di lunedì. Ieri, la garanzia dell’accertata salubrità dell’aria, da parte dell’Arpam.

Paola Pieragostini