Maxi rissa in mezzo alla strada

Sabato pomeriggio a Casette d’Ete rissa tra cittadini stranieri, pare pachistani. Una dozzina di persone sono arrivate a bordo di tre auto che viaggiavano a una certa velocità e che hanno inchiodato e si sono fermate nell’area antistante la palestra comunale. Il tempo di scendere e, come se stessero proseguendo una lite iniziata altrove, questi soggetti hanno cominciato a darsele di santa ragione, con calci e pugni, sotto gli sguardi attoniti della gente e qualcuno, davanti alla surreale e violenta scena, ha avvertito i carabinieri. La rissa è proseguita per diversi minuti dopodiché gli uomini sono risaliti sulle auto e si sono dileguati prima dell’arrivo dei carabinieri che ora indagano sulla inquietante vicenda. Non risulta che qualcuno dei litiganti abbia fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso.