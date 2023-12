Mazzaferro: "Che errore la vendita della società Monte Urano Gas"

Torna all’attacco l’opposizione in consiglio comunale e lo fa con il capogruppo massimo Mazzaferro che torna a porre l’accento sulle conseguenze della vendita della Monte Urano Gas. "Come consigliere mi sono opposto lo scorso anno alla vendita della Monte Urano Gas perché non vi erano ancora le condizioni per ottemperare ad una direttiva fumosa e non chiara. Più volte ho sottolineato che gli altri comuni fermani non stavano vendendo le proprie municipalizzate per non impoverire i propri cittadini da società che possono proteggere tutti noi dal caro prezzi. Con la Monte Urano Gas è stato venduta anche la proprietà comunale del mercato coperto, sbandierata sbandierata dalla sinistra come perno per la rinascita del centro storico. Ho proposto di ristrutturare il mercato coperto e spostare al primo piano i medici vista la disponibilità di parcheggi e dell’ascensore. In questo modo venivano anche rivalutate le attività che erano al piano terra. La maggioranza ha proposto una commissione per valutare questa mozione: dopo tre anni non siamo mai stati chiamati dall’assessore Giacomozzi perché avevano già programmato la vendita prima dell’obbligo mai di fatto avvenuto. Le quote così vantaggiose della Monte Urano Gas tanto sbandierate, erano "drogate" da un immobile che pesava sul valore della vendita e che oggi blocca il rilancio del centro storico perché in mano a privati. Dopo un anno dalla tempesta prezzi e dal non obbligo a vendere, le altre amministrazioni rilanciano le proprie società del gas con prezzi vantaggiosi a tutela dei propri cittadini, mentre noi siamo in balia del mercato".