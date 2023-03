Media e infanzia, 300 mila euro di lavori

Attraverso un bando del Ministero dell’ambiente il comune di Grottazzolina ha ottenuto un finanziamento di circa 315.000 euro per lavori di efficientamento energetico presso i plessi della scuola media e dell’infanzia del paese. Nel corso degli ultimi anni, l’amministrazione di Grottazzolina ha destinato vari interventi e risorse dedicate alla scuola, questo è solo l’ultimo della serie. "Quando si è presentata l’occasione abbiamo partecipato al bando – spiega il sindaco, Alberto Antognozzi – che riguarda i due plessi della scuola media e dell’infanzia. I lavori riguardano in maniera specifica due aree di intervento: la sostituzione e ammodernamento di tutta la parte impiantistica, e la sostituzione degli infissi, ormai logori con elementi di ultima generazione più performanti. Entrambi le operazioni si muovono nella medesima direzione, ovvero rendere i locali migliori dal punto di vista della vivibilità e ridurre i costi di gestione e quindi le spese a carico dell’Ente. Colgo l’occasione per ringraziare gli operatori dell’Ufficio tecnico per il lavoro svolto, che ci ha consentito di accedere a questo finanziamento".

a. c.