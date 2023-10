"Medici di cuore". Mamma Morena:: "Al Murri di Amandola un grazie per Jacopo"

"In 32 anni di assistenza a mio figlio e frequentazione di ospedali di tutta Italia, non ho mai vissuto manifestazioni di rispetto e vera integrazione per la sua disabilità, come all’ospedale di Amandola". Sono le parole di Morena Malaigia, mamma di Jacopo Ribeca (foto), residenti ad Altidona. Jacopo è affetto da encefalopatia da citomegalovirus con grave forma di epilessia farmacologicamente resistente e conseguenti problemi neurologici e motori. La sua battaglia per la vita, è la stessa battaglia di sua madre, che combatte da sempre contro ogni discriminazione, disattenzione, mancato riconoscimento dei diritti e ghettizzazione dei disabili.

"Più volte ho denunciato queste condizioni che solo chi ha un figlio disabile conosce – dice Malaigia – ma all’ospedale Murri di Amandola, nel reparto di medicina, ho trovato professionalità medica e rispetto umano, che non ho mai trovato in nessun altro luogo né di cura, né sociale". Malaigia spiega che Jacopo è entrato in ospedale lo scorso 29 giugno per l’ennesimo problema di salute ed è stato dimesso lo scorso 17 ottobre. "Tutto è iniziato con una scarsa saturazione – spiega Malaigia – ma da qui sono scaturite una serie di complicazioni che hanno esposto Jacopo al pericolo concreto di perdere la vita. Ha rischiato un edema cerebrale, è stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico ma grazie alla professionalità medica dell’equipe guidata dal dottor Gualtiero Zega, siamo qui, a raccontare il superamento di un periodo difficilissimo a cui si unisce la ritrovata speranza della condivisione del valore umano". Parla di umanità, Malaigia, madre combattiva di cui il Carlino ha più volte raccolto appelli a sostegno dei più fragili. "Non mi sono mai tirata indietro davanti ad una realtà sociale e sottoculturale che considera l’handicap la caratteristica di un essere umano di seconda classe – dice con determinazione Malaigia – non si può mentire difronte alla solitudine e all’abbandono che le famiglie con disabili subiscono dalle istituzioni e da enti preposti al sostegno che difronte a mille difficoltà e disagi quotidiani, non sanno esprimere vicinanza né con le parole né con le azioni". Parole dure, quelle di Malaigia, che dopo quattro mesi di ricovero insieme al figlio all’ospedale di Amandola, ha toccato con mano il valore della vera inclusione sociale. "Ho frequentato i più grandi centri medici di tutta Italia per curare Jacopo – prosegue – ma solo ad Amandola ho trovato personale che abbia considerato mio figlio come un paziente normale, non discriminato, concedendomi come madre, il sostegno umano universale".

Paola Pieragostini