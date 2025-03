Medicina generale, ambulatori pronti

Sono in via di ultimazione i lavori che consentiranno di ospitare all’interno dell’ospedale Diotallevi di Montegiorgio, gli ambulatori dei medici di medicina generale che attualmente sono accorparti a Piane. Interventi che erano stati annunciati circa un mesetto fa a seguito di un sopralluogo congiunto fra i tecnici dell’Ast di Fermo e dell’Amministrazione di Montegiorgio.

"C’è grande soddisfazione per l’imminente conclusione dei lavori per gli ambulatori dei medici di medicina generale – spiega Alan Petrini, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici -. Gli interventi per l’impiantistica sono stati già ultimati e si stima che quelli per le finiture interne saranno conclusi entro le prime due settimane di aprile. Dunque l’ingresso dei medici di famiglia è previsto per il prossimo 15 aprile". Una data che la popolazione attendeva, sia per riportare servizi all’interno del presidio ospedaliero montegiorgese, ma soprattutto per accedere più agevolmente ai vari servizi.

"Nei dieci giorni successivi al loro ingresso – prosegue Petrini - si stima verranno conclusi i lavori al piano terra della struttura. Questo vuol dire mantenere le promesse con i cittadini per una sanità più attenta rivolta al territorio. Più dettagliatamente: al piano seminterrato, con due accessi quello principale e un secondo autonomo, saranno realizzati otto ambulatori per i medici di medicina generale, infermeria, sala d’attesa, servizi igienici, corridoio centrale, segreteria. Nel progetto anche spazi separati per accogliere la camera mortuaria.

Nella lista di interventi anche la realizzazione di controsoffitti, la sostituzione degli infissi e un nuovo impianto di riscaldamento. Gli spazi al piano seminterrato saranno collegati con scale e ascensore al piano terra della struttura dove saranno realizzati due ambulatori odontoiatrici, una unità di raccolta sangue e un Arrf (ambulatorio di recupero e riabilitazione funzionale). Nel quadro complessivo, anche l’assetto dei parcheggi. Infine, l’Ast sta predisponendo il contratto dei medici di medicina generale che si sono resi disponibili per svolgere attività all’interno della struttura. Un doveroso ringraziamento va alla Regione Marche e all’Ast di Fermo guidata Roberto Grinta e dai suoi collaboratori, che con costanza hanno presieduto il cantiere e con i quali abbiamo avuto vari confronti volti a dare un importantissimo servizio molto atteso".

Alessio Carassai