Medicina generale, si cercano dottori

Medici di medicina generale cercasi. Servono i medici di famiglia, l’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo ha pubblicato un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria utile al conferimento di incarichi provvisori. L’avviso è rivolto a medici in possesso dei requisiti stabiliti dall’Accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale del 4 aprile 2024 e dalla normativa vigente, e rappresenta una misura transitoria nelle more della copertura degli incarichi a tempo indeterminato. La data di scadenza della presentazione delle domande è fissata per il 2 maggio prossimo. I candidati saranno graduati secondo i dettagliati criteri presenti nell’avviso, suddivisi per categoria di appartenenza, tra cui: medici già iscritti nella graduatoria regionale della Medicina Generale per l’anno 2025, medici in possesso del titolo di formazione specifica in Medicina Generale acquisito dopo la scadenza della domanda per la graduatoria regionale, iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (nella Regione Marche o in altre Regioni per incarichi di sostituzione), iscritti all’Albo professionale dopo il 31 dicembre 1994, medici iscritti a corsi di specializzazione. Sono i medici sul territorio, quelli che possono e sanno fare da filtro per evitare che si arrivi in pronto soccorso, per accogliere le fragilità delle persone e delle famiglie. La speranza è che si facciano avanti in tanti, la domanda redatta secondo i modelli allegati all’avviso, dovrà essere inviata esclusivamente tramite Pec all’indirizzo ast.fermo@emarche.it entro 15 giorni dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Ast.