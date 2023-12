Medicina legale, esperti a confronto

"Medicina legale pret-à-porter: argomenti e temi di discussione per l’uso quotidiano della nostra professione" è il titolo del convegno nazionale organizzato da Amamel, l’Associazione Marchigiana Medicina Legale nel centro don Bosco 15 e 16 novembre. La prima giornata sarà dedicata alle patologie da sovraccarico articolare dell’arto superiore. Sabato 16 la discussione si concentrerà sul tema dell’autopsia e della responsabilità sanitaria. Presidierà il convegno il presidente prof Mariano Cingolani, oltre interventi illustri provenienti dai migliori atenei nazionali. Il convegno intende essere momento di incontro professionale tra la medicina legale e la giurisprudenza per riflettere sulle problematiche attinenti l’attività accertativa e valutativa medico legale quotidiana,: "la quale comporta non trascurabili riverberi sociali ed in termini fisici che psicologic", sottolinea il dott. Andrea Mancini, segretario di Amamel. Alla conferenza stampa presente anche Mauro Galandrini, coordinatore logistico dell’evento, nonché titolare della Blu Global Service, studio specializzato in risarcimento danni, e socio sostenitore dell’Associazione marchigiana medicina legale, insieme alla rappresentanza regionale con il consigliere di casa Marco Marinangeli che ha sottolineato come "la Regione, con il suo patrocinio si pone l’obiettivo di perseguire la tutela massima per i cittadini".