Medicina provvisoria, Comune ko

Il gruppo di minoranza ‘Amandola è dei Cittadini’, prendendo in mano la recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, sul contenzioso fra la ditta appaltatrice per la realizzazione della struttura di Medicina provvisoria e il Comune di Amandola, annuncia una certa preoccupazione. Nella sentenza datata 7 novembre 2023, si evince che il Comune della città montana risulta soccombente nella controversia legale nei confronti della ditta che ha realizzato la struttura sita a Pian di Contro. "Nel corso degli ultimi 2 anni – spiegano i consiglieri Adriano Mecozzi, Raffaele Vittori, Valerio Tidei e Danilo Del Gobbo - siamo stati accusati di essere contrari all’apertura della struttura per ospitare il reparto di Medicina, ora ubicato a Fermo. In realtà, e lo si può facilmente riscontrare negli atti consiliari, quello che contestavamo erano le irregolarità tecniche, le quali non avrebbero consentito una rapida e felice conclusione della vicenda. Ora purtroppo siamo certi che avevamo ragione. La sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, condanna il Comune a spese legali per circa 15.000 euro, che si sommano a quelle già perse ritenendo, con motivazioni dettagliatissime, illegittima la revoca del contratto di appalto".

Parte da qui la riflessione del gruppo di minoranza, con relative considerazioni che potrebbero pesare sul futuro bilancio dell’Ente. "Come si può revocare un appalto 6 mesi dopo – proseguono i consiglieri - la conclusione dei lavori certificata dall’Ufficio tecnico comunale? Oltretutto si evince che non sono mai state approvate le varianti di progetto che, invece, ci sono state. Se se sarebbe evitato il contenzioso, forse oggi avremmo la struttura funzionante ed aperta. Non basta smontare la gru affinché i lavori pubblici siano ultimati. Occorre che sia tutto in regola. Ora la ditta appaltatrice, oltre alle spese legali, avrà diritto al pagamento dell’ultima tranche dei lavori. Senza contare il fatto che questi soldi, in parte, sono andati ad altra ditta per effettuare delle certificazioni sull’immobile che non potevano essere effettuate. Quindi occorrerà che la stessa ditta vincitrice della causa svolga lavori supplementari per certificare quegli stessi impianti. Conseguenze che secondo noi sono stimabili in diverse centinaia di migliaia di euro per il Comune. Soldi di tutti i cittadini, non solo amando lesi, visto che il finanziamento è della Protezione civile regionale, oltre ai disservizi che si creeranno".