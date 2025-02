Medicina trasfusionale. Riganello nuovo primario. Il caso ’raccolta sangue’

È abituato alle grandi sfide il dottor Gianluca Riganello, è pronto a dirigere l’unità operativa di medicina trasfusionale ma anche a fare il soldato semplice se serve, per un sistema complesso che ha bisogno di essere potenziato. Il nuovo primario succede a Giuseppina Siracusa che prima del pensionamento ha guidato anche il dipartimento regionale che coordina i 12 centri di medicina trasfusionale per la raccolta del sangue. "La dottoressa Siracusa ci ha dato una grande mano in questi mesi di vacanza, spiega il direttore dell’Ast Roberto Grinta, si è messa a disposizione anche dopo il pensionamento per aiutarci a tenere aperti i centri raccolta periferici". Problema di organico, mancano medici e tecnici per il settore, l’Avis parla da diversi mesi di una crisi importante che ha provocato la riduzione di tanti giorni di raccolta. "Il direttore di una unità operativa coordina le varie attività del reparto, spiega il neo primario, ma io sono pronto anche a fare i turni di raccolta per ovviare alle carenze di personale, il problema è nazionale, mancano medici nel settore e non è facile reperirne. Dalla direzione però ho avuto ampie rassicurazioni, c’è grande disponibilità a ragionare per risolvere le difficoltà".

La raccolta sangue, spiega Riganello, è un mondo di relazioni e rapporti forti con le associazioni, ma è anche l’attività trasfusionale e infusionale coi pazienti, è consulenza e diagnostica per tutti gli altri reparti: "Vedremo di riaprire tutti i centri periferici e risolvere di volta in volta le criticità che si presenteranno, aggiunge Riganello, abbiamo un dovere anche nei confronti dei reparti per l’assegnazione di emocomponenti. Siamo una regione virtuosa, siamo in grado anche di vendere circa mille sacche a regioni che non raggiungono l’autosufficienza, siamo capaci di fornire il plasma necessario alla realizzazione di farmaci che altrimenti ci costerebbero molto di più. Le Marche nel 2024 sono state la prima regione proprio per donazione di sangue e di plasma, grazie al dipartimento regionale che dà la guida e gli obiettivi ai 12 centri, grazie soprattutto al fortissimo volontariato che è partner concreto del sistema di raccolta sangue". Riganello ha una grande esperienza nel settore, in carriera è stato anche ufficiale di marina, per 25 anni a Torrette, cinque anni dei quali li ha vissuti come facente funzioni da primario. È stato poi per tre anni all’unità di medicina trasfusionale di Urbino che faticava a raccogliere sangue e che ha lasciato con 6500 sacche di sangue raccolte: "Le sfide non mi spaventano, con il direttore cercheremo di far crescere la squadra e costruire un nuovo slancio". Conclude Grinta: "Stiamo già attivandoci per un biologo e per coinvolgere gli specializzandi di anatomia patologica. Ragioneremo con il nuovo primario sul suo modello organizzativo. Siamo forti anche della collaborazione con Torrette".

Angelica Malvatani