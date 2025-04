‘Medieval Italy’, insieme nel fare cultura e turismo

Grande successo per ‘Medieval Italy’, festival dei luoghi medievali giunto alla settima edizione, che ha avuto luogo a Fermo, durante lo scorso fine settimana, con la collaborazione del comune di Fermo, Cavalcata dell’Assunta, Medieval Italy e con il patrocinio di Enit e dell’Istituto Centrale per il patrimonio immateriale. Prima di visitare musei e bellezze storiche e culturali della città, i delegati delle amministrazioni comunali ospiti sono stati accolti a palazzo dei Priori: "Fermo vi saluta - ha esordito il sindaco e presidente della Cavalcata dell’Assunta, Paolo Calcinaro nel ringraziarli per la presenza - è fondamentale mettersi insieme nel ‘fare’ cultura e turismo e diventare maggiormente attrattivi. Essere diventati comune capofila di Medieval Italy onora la nostra città: un grazie va al lavoro della Cavalcata dell’Assunta, con un ringraziamento a tutti i contradaioli per impegno e passione quotidiani". Una rete nazionale, dunque, che conta 36 comuni distribuiti su 11 regioni e che rappresenta un’ottima vetrina per lavorare in modo sinergico nel tracciare azioni programmatiche per il futuro come detto al convegno al teatro dell’Aquila: "Nel celebrare il passato - ha sottolineato il vice sindaco Mauro Torresi - valorizziamo turismo, cultura ma anche volontariato e voglia di condividere". Alla presenza delle massime autorità del territorio quale il prefetto Edoardo D’Alascio e il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, la parola è passata a Renato Chiti, destination manager di Medieval Italy: "Attraverso un sodalizio delle città medievali, si vuole uscire dai confini del singolo luogo per creare un’occasione di scambio di modelli e competenze". Un passo in avanti, possibile anche grazie all’approvazione della legge 152 del 7 ottobre 2024 sulla ‘patrimonializzazione sostenibile’ in cui i ‘luoghi diventano destinazioni’, avvicinando la cultura alla ‘scienza del turismo’, come l’ha definita la demoetnoantropologa Valeria Trupiano. Ad entrare nel vivo della Cavalcata dell’Assunta, il regista Adolfo Leoni che ha raccontato la ‘storia quattrocentesca’ della manifestazione, viaggiando nel tempo insieme al pubblico e rivivendo le vicende rievocate, a Fermo, da oltre 40 anni. Il registra ha offerto descrizioni dettagliate di luoghi storici della città, includendo profumi dei cibi e suoni delle feste, ma anche raccontando le gesta dei signori dell’epoca: "Siamo come querce e le nostre radici vanno rinforzate attraverso la memoria: il futuro, perché non sia minaccia, occorre che abbia un cuore antico".

Gaia Capponi