Mega concorso Pnrr da rifare, il polo Urbani: noi estranei

"La sede del polo ‘Urbani’ è stata individuata dall’Ufficio Scolastico Regionale il che significa che la scuola è del tutto estranea all’accaduto, né ha avuto nulla a che fare con la commissione, tantomeno con la presidenza. E nel nostro organico non abbiamo docenti con la qualifica oggetto del concorso contestato": è la precisazione, doverosa, che arriva dall’istituto superiore coinvolto, suo malgrado, nella vicenda relativa alla prova pratica del concorso ordinario Pnrr per docenti di laboratori di tecnologie e tecniche della comunicazione multimediale nelle scuole secondarie di Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria, svoltasi lo scorso maggio, dove è stato violato il principio dell’anonimato.

Un coinvolgimento che, tuttavia, è bene precisare, era semplicemente limitato all’aver messo a disposizione la sede per la prova concorsuale, in ottemperanza a disposizioni dell’Usr regionale. Quella prova, lo ricordiamo era stata impugnata dinanzi al Tar da 21 concorrenti e i giudici avevano disposto che quella prova venisse ripetuta e, di conseguenza, stilata una nuova graduatoria che tuttavia, sarebbe stata valida per il prossimo anno scolastico, non per quello in corso.

Ora in esecuzione della sentenza, il Ministero dell’Istruzione dovrà rifare la prova pratica a tutti i candidati e, successivamente, ripetere le prove orali e approvare una nuova graduatoria di vincitori, con effetto dal prossimo anno scolastico.

m.c.