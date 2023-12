Mega palo sulla collina di Curetta

Installato in pochi giorni sulla collina di Curetta, frazione di Servigliano, un palo destinato a ospitare sistemi per la trasmissione di dati digitali. La popolazione residente ha subito notato i lavori, e la questione ha sollevato molto malcontento fra i residenti, preoccupati degli effetti che le emissioni di questi sistemi potrebbero avere sulla popolazione.

Bisogna precisare che questo palo di acciaio cade su un terreno di proprietà privata, ha già seguito le pratiche istituzionali, è stato istallato, ma ancora non sono noti i sistemi che saranno alloggiati sulla sua sommità. "Abbiamo scelto di vivere a Curetta – raccontano alcune famiglie della zona -, una piccola comunità sul crinale fra le contrade Rocca, Bellucco-Castello e Santa Lucia, una zona perfetta per far crescere i bambini, una comunità piccola e unita. In questi giorni proviamo tanta amarezza per chi di punto in bianco e senza avvisarci, ha deciso di affittare una parte del proprio giardino ad una società per posizionare un palo di 32 metri che presto diventerà un’antenna ripetitore che ospiterà tecnologie che genereranno campi elettromagnetici che mai avremmo voluto sulle teste dei nostri figli e nonni. Siamo preoccupati per la salute dei nostri cari. Molte famiglie che amano questi luoghi e il paesaggio che si ammira, avevano rifiutato la stessa proposta. Famiglie che hanno investito in queste zone proprio per cercare tranquillità e zone salubri, e ora ci troviamo ad affrontare una situazione che potrebbe creare nuovi rischi". L’amministrazione aveva già espresso parere negativo all’istallazione del palo in quella zona, ma dopo un ricorso al Tar con conseguente ordinanza a favore dalla ditta richiedete l’istallazione è stata ultimata in soli tre giorni la settimana scorsa.

"L’ufficio tecnico – spiega il sindaco Marco Rotoni – evidenziando alcuni vincoli non aveva concesso l’autorizzazione ad istallare la torre in quella zona, invitando la ditta a scegliere una diversa ubicazione. L’azienda però ha fatto ricorso al Tar ottenendo una ordinanza favorevole adducendo come motivazioni un servizio di pubblica utilità. Non sappiamo che tipo di sistemi verranno montati, nel progetto vegono indicati strumenti per la trasmissione di dati digitali". Le famiglie comunque stanno valutando altre strategia per poter fermare l’attivazione di questi sistemi digitali.

Alessio Carassai