Memorial Zio Ugo Una camminata nella natura

Domenica mattina, podisti e semplici appassionati si ritroveranno nella campagna di Casette d’Ete per partecipare al Memorial Zio Ugo, una manifestazione sportiva voluta per ricordare Ugo Ramadoro. Deceduto a 98enne è stato l’anima della Marcialonga della Fratellanza e per tutti era Zio Ugo. Le associazioni Ca7dEte Bike&Run, Santa Croce e Atletica Elpidiense (col patrocinio del Comune) si sono messe insieme per promuovere un eco trail (un mix tra passione sportiva e amore per la natura) di 10 km e una passeggiata sociale di 5 km, lungo le riscoperte antiche vie imperiali che fiancheggiano il Chienti. L’iscrizione è di 3 euro (gratuita fino a 14 anni). Ritrovo alle 8,30 davanti alla Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti, partenza alle 9,30. Sono previsti percorsi più brevi per ragazzini dai 9 ai 14 anni (1Km) e da 6 a 8 anni (400 metri) oltre a giochi di psicomotricità per i più piccolini. Alla fine, ristoro per tutti.