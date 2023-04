Memorie storiche, il presidente Ortenzi in visita alla fototeca

Il presidente della provincia di Fermo, Michele Ortenzi ha voluto conoscere personalmente la Fototeca provinciale Associazione Altidona Belvedere, recandosi nella sede di Altidona, e toccarne con mano la preziosa entità culturale che rappresenta, come unica realtà nella Regione Marche, per quantità e qualità di materiali custoditi. Accolto dal presidente dell’associazione Pacifico Ercoli, dalla dirigente Barbara Toce e da alcuni volontari, ad Ortenzi sono state presentate le numerose attività in corso e in programma che la Fototeca sta realizzando attingendo ai 40 fondi ed archivi fotografici di cui dispone, a fondamento di un patrimonio costituto da oltre un milione di immagini di vari fotografi nazionali e internazionali, oltre a fondi familiari del territorio. Da sempre dinamica e molto produttiva nella promozione dell’arte, la Fototeca ha avviato il progetto in fase di completamento, dal titolo ‘Ritratto di una terra’ volto a ricostruire la storia della Valle dell’Aso attraverso una raccolta fotografica che interessa tutti i Comuni compresi lungo la Valle stessa. Un patrimonio che ha permesso di allestire la mostra ‘Frammenti di vita sociale’ (visitabile alla Galleria dell’Arco di Altidona fino al 25 aprile, organizzata in collaborazione con il Comune di Altidona) e che a breve permetterà di realizzare un progetto elaborato da un comitato di cittadini e associazioni, relativo alle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Luigi Crocenzi, poliedrica figura di grande spessore culturale della provincia. L’indiscusso riconoscimento del patrimonio storico culturale della Fototeca, è a fondamento della proposta del direttivo dell’associazione, formulata al presidente, quella cioè di creare un coordinamento tra le varie amministrazioni comunali che sia fonte di sviluppo nell’ambito della ricerca storica, dello studio specialistico e turistico integrato a quello balneare.

Paola Pieragostini